حملة في البرلمان العراقي لتعديل قانون التقاعد: فيه ظلم لشريحة كبيرة

اعلن النائب عبد الرحيم الشمري، الاربعاء، عن جمع تواقيع لخمسين نائبا لتعديل قانون التقاعد الموحد الذي صوت عليه مجلس النواب مؤخرا.

وقال الشمري خلال مؤتمر صحفي عقده داخل مجلس النواب إن قانون التقاعد الذي صوت عليه مجلس النواب يبعد عددا كبيرا من أستاذ بروفسور واستاذ مساعد من الخدمة الوظيفية.

وأشار إلى أن إحالة الكفاءات للتقاعد تعطيل للبلد وعليه تم جمع تواقيع 50 نائباً لإعادة تعديل فقرة إحالة البروفسور والأستاذ المساعد إلى التقاعد لحاجة البلد لهذه الاختصاصات النادرة.

واعلنت دائرة الوقائع العراقية التابعة لوزارة العدل امس الاول الاثنين عن نشر التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد، ليكون نافدا.