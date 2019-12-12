زيدان وشغاتي والأسدي اعتذروا عن التكليف..تحالف الفتح: 6 مرشحين لتولي رئاسة الوزراء

قال عضو جبهة الإنقاذ والتنمية مشعان الجبوري، إن 3 أشخاص رفضوا ترؤس الحكومة المؤقتة لخلافة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.

وكتب الجبوري على (تويتر): “كتل برلمانية كبيرة رشحت لرئيس الجمهورية أسماء رئيس مجلس القضاء القاضي فائق زيدان، والفريق طالب شغاتي قائد جهاز مكافحة الإرهاب والفريق المتقاعد عبد الغني الأسدي لتولي رئاسة الحكومة التي تدير شؤون العراق من الآن للانتخابات وحين تم التشاور معهم رفض الثلاثة تولي المنصب”.

بدوره، كشف تحالف الفتح، امس الأربعاء، عن وجود ستة مرشحين لتولي منصب رئاسة الوزراء بعد قبول البرلمان استقالة عادل عبد المهدي.

وقال النائب عن التحالف محمد كريم في تصريح صحفي إن “رئيس الجمهورية برهم صالح سيكلف رئيس الوزراء الجديد بتشكيل الحكومة خلال اليومين المقبلين قبل انتهاء الموعد الدستوري”، لافتا إلى أن “الكتل السياسية تناقش في الوقت الحالي ست شخصيات وطنية قادرة على تولي منصب رئاسة الوزراء، إلا أنها لم تطرح لوسائل الإعلام لوجود بعض الجهات التي تعمل على التسقيط الإعلامي والسياسي وتحاول جر البلاد إلى فراغ دستوري”.

وأضاف أن “جميع الشخصيات التي تداولها الإعلام لتولي منصب رئاسة الوزراء غير حقيقية وسقطت أمام الشارع والمتظاهرين”، مبينا أن “الشخصية الجديدة ستحظى بدعم المرجعية الدينية والمتظاهرين وسيتم الإعلان عنها وتكليفها خلال اليومين المقبلين”.

واستقال عبد المهدي إثر مظاهرات اندلعت في بداية شهر تشرين الأول الماضي، ضد الفساد وضعف الخدمات، وارتفع سقف مطالب المحتجين ليشمل المطالبة بإصلاح شامل للنظام السياسي.

وتركزت المظاهرات إلى حد كبير في المحافظات الجنوبية وفي العاصمة بغداد.

وقُتل ما لا يقل عن 460 شخصًا وجُرح الآلاف خلال المظاهرات المستمرة منذ نحو شهرين، وفقا لأحدث تقارير مفوضية حقوق الإنسان.

وجاءت استقالة عبد المهدي بعد ساعات من دعوة السيستاني الحكومة إلى التنحي على أمل إنهاء الاضطرابات الدامية المستمرة على مدى أسابيع.

وكان المرجع الأعلى في العراق، علي السيستاني، قال في وقت سابق الجمعة، إنه يجب اختيار رئيس الوزراء الجديد في العراق دون تدخل خارجي، وذلك بعد أسبوع من إعلان عادل عبد المهدي استقالته من رئاسة الحكومة.