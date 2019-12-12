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سائرون: أغلب الكتل مع تعدد الدوائر الانتخابية

أكدت كتلة سائرون النيابية، امس، أن اغلب الكتل السياسية مع تعدد الدوائر الانتخابية ويكون الفائز الاعلى اصواتا في قانون الانتخابات.

وقال رئيس الكتلة نبيل الطرفي في مؤتمر صحفي مشترك مع نواب الكتلة إنه “بعد انتهاء النقاشات داخل مجلس النواب تبين ان اغلب الكتل السياسية مع تعدد الدوائر وان يكون الفائز الاعلى اصواتا، ولكن هناك بعض الخلافات الفنية التي حصلت لدى البعض خاصة لدى اللجنة القانونية بتحديد ماهية الدائرة الانتخابية التي تتبنى ذلك اغلب الكتل السياسية”.

وأضاف الطرفي، أنه “كان هناك نقاش حول ذلك واعلنت اللجنة القانونية عدم استعدادها لذلك”، مطالباً اللجنة القانونية بأن “تعيد الصياغات بطريقة فنية ونحن على اتم الاستعداد للتصويت”.

وأوضح: “بيّنا موقفنا كتحالف سائرون نحن مع تعدد الدوائر واعلى الاصوات وان تكون الدائرة على مستوى القضاء ونعتقد ان ذلك هو الاقرب للشارع العراقي ومطلب جماهيري واضح ان تكون هناك دوائر متعددة وتتحقق العدالة الاجتماعية من خلال الاعلى اصواتاً”، داعياً إلى “الإسراع بذلك”.

وطالب الطرفي بـ “عقد جلسة البرلمان (اليوم الخميس) للاسراع باقرار القانون”.

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