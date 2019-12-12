Posted on by

شرطة السليمانية تقبض على شبان ابتزوا فتاة وهددوا بنشر صورها

القت مديرية شرطة محافظة السليمانية في اقليم كوردستان يوم الاربعاء القبض على 3 اشخاص ابتزوا فتاة عشرينية وهددوا بنشر صورها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت المديرية في بيان اليوم ان فتاة تُدعى (ر، ر، ح) من مواليد عام 1999 قدمت شكوى الى مركز شرطة (سرچنار) ضد 3 اشخاص هددوها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي في حال اذا لم تدفع لهم مبلغ مالي.

واضاف البيان ان مركز الشرطة باشر بالتحقيق بعد جمع معلومات دقيقة واستحصال امر من القاضي ليتم القاء القبض على المتهمين الثلاثة.

وتابع البيان ان المتهمين الثلاثة وهم: (أ، ه، ه) مواليد عام 2001، و (م، ه، م) من مواليد عام 2002، والمتهم (أ، س، ف) من مواليد عام 2002 تم ايداعهم في الحبس وفق المادة 2 المتعلقة بسوء استخدام الاتصالات الرقمية.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close