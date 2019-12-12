شرطة السليمانية تقبض على شبان ابتزوا فتاة وهددوا بنشر صورها

القت مديرية شرطة محافظة السليمانية في اقليم كوردستان يوم الاربعاء القبض على 3 اشخاص ابتزوا فتاة عشرينية وهددوا بنشر صورها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت المديرية في بيان اليوم ان فتاة تُدعى (ر، ر، ح) من مواليد عام 1999 قدمت شكوى الى مركز شرطة (سرچنار) ضد 3 اشخاص هددوها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي في حال اذا لم تدفع لهم مبلغ مالي.

واضاف البيان ان مركز الشرطة باشر بالتحقيق بعد جمع معلومات دقيقة واستحصال امر من القاضي ليتم القاء القبض على المتهمين الثلاثة.

وتابع البيان ان المتهمين الثلاثة وهم: (أ، ه، ه) مواليد عام 2001، و (م، ه، م) من مواليد عام 2002، والمتهم (أ، س، ف) من مواليد عام 2002 تم ايداعهم في الحبس وفق المادة 2 المتعلقة بسوء استخدام الاتصالات الرقمية.