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عودة 65 لاجئاً عراقياً من أربع مدن تركية

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الخميس، إعادة (65) لاجئاً عراقياً من تركيا الى مناطق سكناهم الأصلية في محافظات البلاد.

وذكر مدير عام دائرة شؤون الهجرة في الوزارة طالب اصغر دوسة في بيان إن “الوزارة أعادت وجبة جديدة من العراقيين المتواجدين في تركيا ضمن برنامج الوزارة الخاص بالعودة الطوعية المجانية”، مبيناً أن رحلة العودة للاجئين العراقيين كانت من محافظات أنقرة، سامسون، قونيا وجروم التركية”.

وتابع أنه “تم التنسيق مع وزارة النقل والجهات الأمنية في منفذ ابراهيم الخليل لنقل العائدين من تركيا عن طريق البر في باصات خصصتها الوزارة لنقلهم وايصالهم الى مناطق سكناهم الأصلية في البلاد”.

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