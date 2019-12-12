في أربيل.. اعتماد نظام متطور لرصد سرعة السيارات

قررت شرطة المرور في مدينة أربيل، عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، اعتماد نظام جديد ومتطور لكاميرات مراقبة سرعة السيارات في شوارع المدينة.

وكتب المتحدث باسم شرطة مرور بأربيل فاضل حاجي على حسابه في فيسبوك أن القسم المختص قام اليوم بنصب نظام جديد لكاميرات المراقبة بإمكانه أن يلتقط ثلاث مخالفات في آن واحد.

وأضاف أن النظام تم نصبه عند الإشارة الضوئية في شارع 40 وتحديداً أمام قاعة سعد عبد الله للمؤتمرات، مبيناً أنه “في حال نجاح التجربة سيتم تعميم النظام في أماكن أخرى”.

وتابع “اعتماد هذا النظام سيكون له تأثير كبير في خفض معدل الحوادث التي تقع عند الإشارات الضوئية لاسيما خلال لحظات التوقف”.

ولقي نحو 600 شخص مصرعه في حوادث السيارات في جميع أنحاء إقليم كوردستان خلال عام 2018، وفقًا لإحصاءات شرطة المرور.