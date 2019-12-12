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قائممقام مركز الموصل : جهات تحاول التدخل بعمل الدوائر خاصة ملف المشاريع

كشف قائممقام قضاء الموصل (مركز نينوى) زهير الاعرجي ، اليوم الاربعاء ، عن وجود جهات متنفذة تتدخل بعمل الدوائر في المحافظة ولاسيما في ملف المشاريع .

وعلمت من مدراء دوائر حضروا اجتماعاً لمحافظ نينوى مع الاعرجي ومدراء دوائر في الموصل ، ان” بعض الجهات تحاول التدخل في عمل الدوائر الحكومية خصوصاً في ملف المشاريع ” ، مضيفاً ” الغاية من هذه التدخلات هوعرقلة تنفيذ هذه المشاريع وفي مختلف القطاعات وكذلك محاولة التربح منها ” .

ودعا الأعرجي مسؤولي الدوائر في محافظة نينوى الى “عدم السماح لتلك الجهات بالتدخل في عملها ” .

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