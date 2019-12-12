كركوك: فصيل من الحشد الشعبي هدد بمهاجمة التربية بحال اعلان نتائج التعيينات

أعلن مدير عام تربية كركوك، اليوم الخميس، وجود ضغوطات سياسية على اللجان المختصة بفرز اسماء المتقمين للتعين على ملاكها، مشيرا الى ان احد الحشود هددت بمهاجمة مبنى التربية في حال اعلان نتائج التعينات.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مدير عام تربية كركوك، عبد علي حسين طعمة، بشأن آخر التطورات بخصوص الدرجات الوظيفية المخصصة للمحافظة.

ورداً على سؤال بخصوص سبب تأخر الاعلان نتائج التعينات، قال طعمة ان “احد فصائل الحشد الشعبي هددت بمهاجمة مبنى مديرية تربية كركوك في حال اعلان اسماء المتعينين”، مطالباً رئاسة الوزراء “التدخل او تخول الحشد الشعبي لفرز التعيينات وتوزيعها على المواطنين كالحصة التموينية”.

وأضاف ان “هناك ضغوطات من بعض السياسيين والمنظمات لجعل التعيينات على اساس القومية وهذا الموضوع ليس من اختصاص مديرية التربية ولجنة التعيينات، فنحن نعمل بحسب تعليمات الوزارة ولم تصلنا اي كتب بخصوص المحاصصة من وزارة التربية والامانة العامة لمجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية لتوزيع الدرجات على اساس القومية، ولم تحدث ذلك منذ تاريخ تأسيس الحكومة العراقية”.

وتابع طعمة ان “عدد المتقدمين بلغ 84 الف متقدم ولا نستطيع تعين جميع المتقدمين وسنعين المتقدمين كل حسب اختصاصه من العرب والتركمان والكورد والمسيحين على اساس النقاط والمفاضلة”.

وبحسب قائمة اسماء المتقدمين لتعينات، توزع النقاط على عدة أسس، من بينها، سنة التخرج، الدرجة التي حصل عليها الطالب، الحالة الزوجية وعدد الاطفال.