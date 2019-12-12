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مدير عام صحة بغداد الكرخ يشارك باحتفالية اليوم الوطني للصحة المدرسية في مدرسته الابتدائية

برعاية مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ الدكتور (جاسب لطيف علي الحجامي) نظم قسم الصحة العامة – شعبة الصحة Image previewالمدرسية و بالتعاون مع قطاع الكاظمية للرعاية الصحية و ادارة مدرسة الامام السجاد الابتدائية في مدينة شعلة الصدرين إحتفالية بمناسبة اليوم الوطني للصحة المدرسية و تحت شعار (الافطار الصباحي صحة بدنية و عقلية) بحضور مدير قسم الصحة العامة و مدير قطاع الكاظمية للرعاية الصحية و ضباط قاطع حماية مدينة الشعلة و الهيئة التدريسية في المدرسة و مجموعة من ادارة و طلاب المدارس الابتدائية في المنطقة

و استهل الحفل تلاوة معطرة من ايات الذكر الحكيم و الوقوف دقيقة حداد على ارواح شهداء العراق و عزف النشيد الوطني

و القى الحجامي كلمته و التي شكر فيها الملاكات التدريسية و الطلاب في المدارس المشاركة في الاحتفالية و حث الطلاب و الطالبات على الالتزام بالتغذية الصحية و اهمية الغذاء من اجل نمو العقل و المثابرة و الطموح من اجل الحصول على افضل درجات النجاح و ان يكون لهم مستقبل كبير في خدمة الوطن مضيفا ” ان هذا اليوم اعاد بنا الزمان لايام الدراسة حيث ان هذه المدرسة هي المدرسة التي قضيت فيها دراستي الابتدائية ” مستذكرا جميع الاساتذة في المدرسة الذين قدموا كل شيء من اجل ايصال رسالة التعليم ”

و اكد الحجامي ان هناك خطة شاملة للنهوض بالصحة المدرسية تعدها الدائرة لما لها من اهمية بالغة على الطلبة

اعلام صحة الكرخ

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