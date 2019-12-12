مسرور بارزاني: نتطلع لاتفاق شامل مع بغداد يحقق مصلحة الجميع

اجتمع رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، الأربعاء، مع القناصل ورؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في الإقليم.

وخلال الاجتماع الذي عُقد بحضور نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني، جرى تسليط الضوء على آخر المستجدات في إقليم كوردستان والعراق.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن برنامج عمل الحكومة الجديدة يهدف إلى إجراء إصلاحات اقتصادية وإدارية وتنويع مصادر الاقتصاد وفتح باب الاستثمار في مختلف القطاعات وتطويرها.

كذلك تم في الاجتماع تناول العلاقة مع الحكومة الاتحادية، وبهذا الصدد قال رئيس الوزراء “نتطلع للتوصل مع الحكومة الاتحادية في بغداد إلى اتفاق شامل بشأن جميع القضايا، وبما يحقق مصلحة إقليم كوردستان والعراقيين جميعاً”.

هذا وأبدى الوفد الدبلوماسي دعمه لإقليم كوردستان ولقوات البيشمركة على وجه الخصوص ضد تهديدات إرهابيي تنظيم داعش، كما وجه الدبلوماسيون شكرهم لحكومة إقليم كوردستان لاستضافتها النازحين واللاجئين.

وأجاب رئيس الوزراء ونائبە على مداخلات عدد من أعضاء الوفد الدبلوماسي، کما تم تبادل التهاني بمناسبة قرب حلول أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية الجديدة.