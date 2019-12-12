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مطالبات من اقليم كوردستان لإيران بإعدام اشخاص اضرموا النار بأسرة

شهدت محافظة السليمانية في اقليم كوردستان اليوم الخميس مراسم دفن چیا ناصر التي قتلت حرقا في ايران.

وقام ذوو “ناصر” بإجراء مراسم دفن لها الى مأواها الاخير في السليمانية بعد استرداد جثتها من ايران.

وقال احد اقرباء الضحايا ويُدعى كريم محمد صالح للصحفيين عقب مراسم الدفن “نطالب حكومة الاقليم ان تأخذ بحق الاسرة”.

واضاف قائلا: ونطالب الجمهورية الاسلامية في إيران ان تقتص من مرتكبي هذه الجريمة بإعدامهم أمام الملأ ليكونوا عبرة لمن يعتبر.

وانتشرت قصة العائلة المنكوبة المكونة من رجل وزوجته ووالدة الزوجة، والتي توجهت الى ايران لتلقي العلاج في مستشفى ارومية الا انها تعرضت للتسميم والحرق من قبل عدد من الاشخاص.

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