معالي وزير التربية تؤكد على تقديم الدعم الكامل لمشروع الايثار لدروس التقوية المجانية المزمع انطلاقه في 21 كانون الاول 2019

اكدت معالي وزير التربية الدكتورة سها خليل العلي بك على تقديم الدعم الكامل لمشروع الايثار لدروس التقوية المجانية المزمع انطلاقه يوم السبت الموافق 21 كانون الاول 2019 .

مديرية العلاقات العامة والاعلام في الوزارة بينت إن المدير العام للتربية الرياضية والنشاط المدرسي السيد احمد خالد الشويلي التقى في مكتبه السيد اثير كاطع هادي مدير مشروع الإيثار لدروس التقويه المجانية المفوض العام لجمعية الفرات الكشفية السيد مصطفى شاوي والست رغد محمد بهجت ، مبينةً ان المشروع يقام ضمن بروتكول التعاون بين وزارة التربية ووزارة الشباب والرياضة اذ يستمر المشروع لغاية نهاية العام الدراسي الحالي ويهدف الى خدمة كافة المراحل الدراسية .

الهام علي محمد

مدير العلاقات العامة والاعلام