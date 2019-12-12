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منظمة العمل الصالح توزع المواد الغذائية على الايتام والمتعففين في بغداد على روح الشهيد الاعلامي احمد مهنا اللامي

Image previewاقامت منظمة العمل الصالح الخيرية صباح اليوم الاربعاء المصادف ١١ / ١٢ / ٢٠١٩ تجمعا لعوائل الأيتام والمتعففين على روح الشهيد الاعلامي احمد مهنا جاسم لازم اللامي بمقرها الرئيسي في منطقة المعامل ببغداد وسط حضور مميز.

وقام السيد علي جاسم لازم اللامي مدير منظمة العمل الصالح باستذكار سيرة الشهيد ونشاطه الاعلامي ، بعدها تم توزيع السلة الغذائية على الحضور.

يذكر ان منظمة العمل الصالح الخيرية حريصة على تقديم العون والمساعدة للعوائل المتعففة وعوائل الشهداء والأيتام ومن مختلف مناطق بغداد.

المكتب الاعلامي

١١ / ١٢ / ٢٠١Image preview

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