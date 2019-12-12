نظرة الكتاب العرب العوراء لمظاهرات العراقيين الشيعة،

نعيم الهاشمي الخفاجي

انا لم الوم الكتاب او بالاحرى المستكتبين العرب لدس انفهم في الوضع العراقي وفي الشأن الشيعي العراقي بظل ان مرجعيات وقادة الاحزاب الشيعية قبلوا في ان يكونوا شهود لسفك دماء المواطنين الشيعة وهم صامتون بل ويتاجر ساحة الاحزاب الشيعية وخاصة الحزب الاسلامي الشيعي الذي تقلد منصب رئاسة الوزراء بالعراق لفترة ١٤ عاما، في حكمهم رأينا كيف يتم اطلاق سراح الذباحين والقتلة وبدون اي وازع اخلاقي وانساني، رأينا رئيس حكومة منتخب من ملايين الجماهير الشيعية العراقية التي تحدت الارهاب وصوتت له شغلته يجمع ملفات تورط وزراء بعثيين سنة في جعل افواج حماياتهم في نقل وتفجير العبوات ونقل الانتحاريين للوصول لاهدافهم المدنية، قبول ساسة المكون الشيعي برواتب غير منصفة وقبول الرشاوي وعدم محاسبة عتاة الارهابيين البعثيين المتواجدون بالوزارات وبالجيش والداخلية كل ذلك يتحمله ساسة المكون الشيعي كان في استطاعتهم رفض ذلك ودعوة الجماهير لمساعدتهم، انعدام الخدمات وتحول ميزانية الدولة عبارة عن دفع رواتب لملايين العسكر والشرطه والصحوات ومجالس الاسناد والبشمركة والمدموجين من الكرد والشيعة والسنة وعددهم بمئات الاف المستفيدين من رواتب دمج الميليشيات من الاكراد والعرب ومن الاسلاميين والشيوعيين …….الخ مضاف لذلك المليارات التي خصصت لشراء الاسلحة ولدفع مرتبات ملايين من الجنود والشرطة …..الخ، الذي استنزف ميزانية الدولة العراقية وحرم العراقيين من الكهرباء والخدمات هم فلول البعث وضيوفهم من حثالات الوهابية الذين قدموا للعراق واستقبلهم مكون فلول البعث ووفروا لهم الدعم اللوجستي وتوفير وسائل الراحة من زواج جهاد نكاح، نحن لم نفتري في اول خميس بعد تسليم الموصل للدواعش احتفل اهل الموصل بتزويج اكثر من ٣٠٠ ارهابي عرب قدموا للعراق من السعودية والشام وشمال افريقيا والشيشان والقوقاز وتم نقل الزواج الجماعي عبر قناة الرافدين التابعة للمقبور حارث الضاري، انا منذ عام ٢٠٠٦ حذرة ساسة شيعة العراق وبعد ان يئست منهم اطلقت مصطلح حمير الشيعة وللاسف هاجمني الكثير من الكتاب والصحفيين العراقيين وطالبوا بمنعي من الكتابة……..الخ لكن الاخ مدير صحيفة صوت العراق تحمل الضغوطات وسمح لي بالكتابة وبحرية تامة، ساسة شيعة العراق ومعهم مرجعياتهم الدينية للاسف لم يستفيدوا من تجارب ثورة العشرين وحقبة عبدالكريم قاسم والانتفاضة الشعبانية، ابن خلدون والذي يعتبر اشهر الفلاسفة العرب والمسلمين قال ان للتاريخ صلة بالحاضر فإن وجدت الصلة يمكن التنبؤ للمستقبل، انا شخصيا قرأت مقاومة الشيعة للمحتل البريطاني بالعراق والفرنسي في سوريا، وبحثت في ثورة العشرين، ورأيت كيف رفض قادة شيعة العراق حكم انفسهم واستوردوا ملك من الحجاز احد ادواة المحتل البريطاني، وايضا قرأت سيرة الشيخ صالح العلي زعيم شيعة سوريا العلويين وكيف رفض اقامة دولة للعلويين والمسيح تكون عاصمتها دمشق مع الساحل، لذلك تنبؤنا بوضع ساسة احزاب الشيعة وسقوطهم المدوي بنظر جماهيرهم، العراق استبيح من قبل فلول البعث وضيوفهم الوهابيين واصبحت اسواق مدن الشيعة ومناطق الاكثريات الشيعية ساحات لسيل الدم المجاني طيلة ١٥ عاما، لايوجد مشروع سياسي جامع لساسة ومرجعيات المكون الشيعي ولننظر للمظاهرات الحالية فقد رفع المتظاهرون شعارات رفض المحاصصة الطائفية، وتقاسم السلطة بمبدأ الغنيمة بين المكونات الحاكمة، لكن للاسف هناك غياب لوجود رؤية سياسية واضحة، لتبني مشروع واضح يطالب في اعدام الذباحين وطرد انصار العصابات البعثية الوهابية من الجيش والوزارات بل المظاهرات اجبرت الحكومة على اعادة الاف الضباط والجنود من الذين سلموا اسلحتهم لداعش وبايعوا خليفتهم ابو بقر البغدادي،

بسبب الارهاب والقتل فتح باب انتشار الفساد الإداري والمالي والبطالة، بسبب الارهاب انعدمت الخدمات، جميع ذلك هي مسببات للمظاهرات الشعبية في ساحات العراق، التي طالبت في تحسين الوضع المعاشي والخدمي، الاعلام العربي يضخم اعداد الضحايا وبكل الاحوال قتل مواطن عراقي واحد هو خسارة لنا جميعا، لكن الاعلام يضخم قالوا

ساحة الخلاني وسط بغداد قتل بها الف شخص بليلة الجمعة الماضية نقلا عن قناة العربية بعدها قالوا سقط 25 قتيلاً وسقط خلالها 130 جريحاً، وزارة الدفاع اعلنت امس سقوط ١١ قتيل من ضمنهم جندي عراقي، المظاهرات محصورة بالوسط الشيعي العراقي دون غيره، وبلا شك يحاول المستكتبون العرب بالصحف الخليجية الوهابية استغلال ذلك للتدليس والكذب، الشيعة لديهم جماهير مليونية لكنهم يفتقرون لوجود قيادات دينية وسياسية واعية كيف تستثمر الجماهير للكسب السياسي واجتثاث شراذم فلول البعث واذنابهم، جماهير غير واعية، وصلت الحالة تم الاعتداء بالكوت حسب مانقل لي صديق على سيارة تقل مقاتلين من الحشد الشعبي من قبل متظاهرين شيعة، وتكرر بمناطق ومحافظات شيعة اخرى، وهذا دليل عدم وجود فكر شيعي واعي يعي حجم المخططات الاجرامية التي تحاك ضده، التنشئة المجتمعية الشيعية بالعراق غير مؤهلة ان تثقف اجيال واعية تستطيع ابراز قادة سياسيين محنكون، ساحتنا الشيعية العراقية تنجب لنا شعارات وضوضاء، لننظر لمهزلة منع طلاب المدارس الابتدائية والمتوسطة والاعدادية والمعاهد والجامعات من الدراسة، بحجة المشاركة بالمظاهرات، للاسف تجد بعض الجهات تجده معلم ومدرس واستاذ جامعي لكنه يصرخ ويؤيد بعدم اعادة الدوام للمدارس بمناطق الوسط والجنوب العراقي ذات الغالبية الشيعية، مرجعيات وساسة الشيعة يعرفون انهم لايستطيعون تشكيل حكومة بدون الاكراد والسنة، ويذهبون لهم بالتواسيل لكي يشركون العناصر البعثية الشريرة بحكوماتهم المحاصصاتية، يفترض اذا هم يعرفون وضعهم هذا عليهم ان يعيدون النظام الملكي السابق لحكم العراق بطريقة ملكية دستورية وبعدها براحتهم يشكلون احزاب اضافية وليعيدوا النموذج السفسطائي للحديث عن الدولة الحضارية ههههههه وجدت احد مثقفي حزب الدعوة وهو محمد الشبوط مجمع ٥٠٠٠ شخص في صفحة في الفيس بوك وهو يوجه لهم سؤال شخص عنده بصفحته ٥٠٠٠ شخص ماذا تقولون عنه ههههههههه ويكتب لهم منشور وهو بالحقيقة مقال عن الدولة الحضارية، هههههههه والنتيجة لاشيء.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.