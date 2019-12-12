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وزير يطالب بتعديل قانون حماية حقوق المكونات في اقليم كوردستان

دعا وزير الاقليم لشؤون المكونات في اقليم كوردستان ايدن معروف يوم الاربعاء الى ضرورة مراجعة واجراء تعديلات على قانون حماية حقوق المكونات في الاقليم المشرع في عام 2015.

وقال معروف في كلمة له خلال ملتقى “ميترو” في اربيل ان هذا القانون مهم بالنسبة للمكونات في الاقليم.

واضاف انه ينبغي تفعيل هذا القانون واجراء مراجعة وتعديلات عليه لأن بعض المكونات تشكو منه.

وينص قانون حماية حقوق المكونات في اقليم كوردستان العراق على صون حقوق المكونات القومية التركمان، الكلداني، السرياني، الآشور، والأرمن، و المجموعات الدينية والطائفة المسيحية، الإيزيدية، الصابئة، المندائية، الكاكائية، الشبك، الفيليين، الزرادشتية وغيرها من مواطني الاقليم.

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