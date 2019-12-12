‪‎‪بعد تعذيبه وتركه عاريا .. الافراج عن مسعف في بغداد

افاد مصدر في الشرطة العراقية يوم الاربعاء ان مجموعة مسلحة افرجت على شخص قدم الاسعافات الاولية للمحتجين في العاصمة بغداد.

وقال المصدر ان مجموعة مسلحة كانت قد اختطفت امس المسعف محمد غسان في بغداد.

واضاف المصدر ان المجموعة افرجت عن غسان بعد تعرضه للتعذيب وشوهدت اثار كدمات على جسده، مشيرا الى انه تم رمي المختطف في ساحة الوثبة وسط بغداد وهو عارٍ.

يأتي هذا في وقت قتل مسلحون مجهولون فجر اليوم الناشط في الاحتجاجات (علي اللامي) في منطقة الشعب شمالي بغداد اثناء عودته من ساحة التحرير الى منزله.

وكانت بعثة الامم المتحدة الى العراق “يونامي” قد ذكرت في وقت سابق من اليوم ان ميلشيات استهدفت واختطفت ناشطين بارزين في التظاهرات العراقي.

وقالت البعثة في تقريرها الثالث علن الاحتجاجات في العراق والذي اصدرته اليوم انها تلقت معلومات موثوقة تفيد بأن المتظاهرين والناشطين البارزين تم استهدافه واعتقالهم من قبل القوات الأمنية والجماعات التي توصف بأنها “ميليشيا.

واضافت البعثة ان “المعلومات الموثوقة تشير أيضا أن القوات الأمنية ألقت القبض على أشخاص من منازله ومن مركباتهم واحتجزتهم ب الحبس الانفرادي أثناء التحقيق، وربما كان اعتقالهم لأسباب تتعلق بالأمن الوطني”.

وتابعت البعثة في تقريرها مستندة على تلك المعلومات بأن “الجماعات التي وصفت بأنها “ميليشيا “اختطفت ما لا يقل عن خمسة من الناشطين والمتظاهرين البارزين في بغداد واحتجزتهم في الحبس الانفرادي في مواقع احتجاز غير رسمية لعدة أيام أثناء استجوابهم”.