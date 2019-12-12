USAID تجهّز ثلاثة قرى لم يصلها الدعم بالمولدات الكهربائية لتمكين العيادات الصحية التابعة لها.

متابعة وتصوير – جميل الجميل

ضمن مشروع تمكين العيادات الصحية في قضاء الحمدانية الذي تموّله الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية – مبادرة صمود المجتمع العراقي – برنامج تعافي وتنفّذه منظمة الرسل الصغار للإغاثة والتنمية بالتعاون مع القطّاع الصحي في قضاء الحمدانية، جهّزت الوكالة الأمريكية صباح هذا اليوم الخميس المصادف 12 كانون الأول 2019 ثلاثة قرى بالمولّدات الكهربائية وحقائب الأسعافات الأولية ومطافئ الحرائق بالإضافة إلى كفوف مانعة الصواعق لكلّ من هذه القرى ” قرية شهرزاد ، قرية باصخرا وقرية مجمع الغدير” .

بدأ تسليم المولّدة الأولى في قرية باصخرا التي تقع في ناحية برطلة والتي تربط بين عدّة مدن وقرى ونواحي، وهذه القرية لم يتوفر فيها مركزا صحّيا منذ زمن بعيد وفرح أهالي القرية حينما تم تنصيب هذه المولدة الكهربائية، وبعدها توجّه فريق منظمة الرسل الصغار للإغاثة والتنمية إلى قرية مجمع الغدير التي تبعد عن برطلة 3 كم وتتبع إداريا إلى ناحية برطلة وأيضا كانت تفتقر للدعم الحكومي وأنّ تزويد عيادة مجمع الغدير بالمولّدة الكهربائية إعتبروها أهالي القرية بأنّها بادرة خير لتعزيز الإستقرار وتسليط الضوء على القرى، وبعدها توجّه الفريق لتزويد قرية شهرزاد بالموّلدة الكهربائية.

قال عاصي من قرية شهرزدا ” لقد أنهكت الحرب قريتنا ومحافظتنا، وبدأنا بالعودة تدريجيا بالرّغم من قلّة الدعم الحكومي لنا وخاصة في مجال الخدمات وتوفير فرص العمل، لكنّني اليوم فرحت كثيرا حينما رأيت هذه المولدة الجديدة في المركز الصحي الخاص بقريتنا لتوفير الطاقة الكهربائية للمركز وتوفير الدعم لهذا المركز الصحي من أجل توفير الخدمات الصحية لأهالي القرية، ويضيف بأنّ هذه الإبتسامة اليوم هي من أجل من سلّط الضوء على قريتنا ومن فكّر بدعمها، ونشكر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مع منظمة الرسل الصغار للإغاثة والتنمية من أجل دعم العيادات الصحية في قضاء الحمدانية وبالذّات في قريتنا”.

وأضاف أحمد من قرية باصخرا ” لقد كانت قرية باصخرا خالية من الخدمات الصحية لكن بفضل الخيرين بدأنا بتجهيز عيادة صحية لخدمة أهالي باصخرا للأسعافات الأولية وللإعتناء بالمرضى،

بالرّغم من قلّة الدعم الذي يصل إلى قريتنا إلّا أنّ هذه المولّدة الكهربائية التي استلمناها هذا اليوم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية هو خطوة مهمة نحو تعزيز الإستقرار في قريتنا، وشكرا لكّل من قدّم لنا خدمة من أجل تعافي قرانا ومدننا والنهوض بواقع الخدمات المجتمعية بصورة عامة”.

وعبّر كادر العيادات الصحية في هذه القرى ” هذه الخطوة تعتبر خطوة مهمة جدا من قبل المانحين الذين إستطاعوا أن يسلّطوا الضوء على أهم قطّاع في الحياة وهو قطّاع الصحة بالإضافة إلى أّن عياداتنا كانت تفتقر لوجود مولّدات ثابتة بها حيث كنّا نعمل في أغلب الأحيان دون الطاقة الكهربائية ولكنّنا اليوم نستطيع أن نقدّم الخدمات لساعات متواصلة حتى أثناء فترة إنقطاع التيّار الكهربائي، وشكرا لكلّ من يدعم هذه القرى التي لم تصلها المنظمات ولم يصلها الدعم الحكومي إلّا بنسب متفاوتة”.

وأضاف رئيس منظمة الرسل الصغار عماد صبيح ” تعتبر هذه الخطوة المهمة الأولى لدعم القرى التي لم يصلها المجتمع المدني والمنظمات وخاصة المؤسسات الحكومية ومنها القطّاع المهم قطّاع الصحة، وتعتبر هذه المولدة مهمة جدا من أجل توفير الطاقة الكهربائية للعيادة الصحية من أجل خدمة المواطنين وتوفير الخدمات الصحية لهم ، وأنّ الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بدأت بدعم محافظة نينوى ومناطق الأقليات بعد تحريرها من سيطرة تنظيم داعش، بالإضافة إلى أنّ المشاريع التي تدعم المؤسسات الحكومية والتي تفتح افاق التواصل تعتبر خطوة مهمة جدا في تعزيز الإستقرار الإجتماعي والثقافي والإقتصادي في محافظة نينوى وقراها ومدنها”.

جدير ذكره بأنّ منظمة الرسل الصغار للإغاثة والتنمية هي منظمة محلية مسجّلة في دائرة منظمات المجتمع المدني في الحكومتين المركزية وحكومة الإقليم، وتأسست المنظمة في السادس من آب عام 2014 بعد الهجمة الشرسة على محافظة نينوى من قبل عصابات داعش الإرهابي، وعملت في عدّة مجالات منها ” الثقافة، الصحة، التعليم، بناء السلام، الأنشطة المجتمعية، الإغاثة، وبرامج أخرى”.

ودعمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ضمن برامجها ومشاريعها منها ” مبادرة صمود المجتمع العراقي ، برنامج تكامل ، برنامج تعافي” العديد من جوانب الحياة في محافظة نينوى من كافة مكونات نينوى وفي عدّة جوانب أهمّها ” المؤسسات الحكومية ، المستشفيات والمدارس والصحة ، الأقليات والتنوع ، الأطفال والشباب وذوي الإعاقة ، إعادة إعمار البنى التحتية ، والدفاع المدني في محافظة نينوى والأزياء الشعبية والثقافة والتراث الخ.