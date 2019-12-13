العراق يترأس جلسات المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في تونس

افتتحت صباح امس الثلاثاء الموافق ١٠/ كانون الاول/٢٠١٩ اعمال الدورة العادية الثانية عشر بعد المئة(١١٢) للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم المنعقدة اعمالها حاليا وعلى مدى ثلاثة ايام بمقر المنظمة بتونس وللايام ( ١٠ و١١و١٢/ كانون الاول/ ٢٠١٩).

مديرية العلاقات العامة والاعلام في الوزارة ذكرت انه برعاية واهتمام كبيرين من قبل معالي وزير التربية في جمهورية العراق د.سها خليل العلي بك ترأس جلسات المجلس التنفيذي ممثل جمهورية العراق السيد حسنين فاضل معله المدير العام للعلاقات الثقافية في وزارة التربية والامين العام للجنة الوطنية العراقية للتربية والثقافة والعلوم، وهي المرة الاولى التي يحصل العراق على هذا المنصب منذ تأسيس منظمة الالكسو عام ١٩٧٠ ويعتبر هذا الحدث بحد ذاته فوز وانجاز وامتياز كبير للعراق واللجنة الوطنية العراقية للتربية والثقافة والعلوم التي تتراسها معالي وزير التربية د. سها خليل العلي بك.

من جانبه قدم رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة الالكسو والامين العام للجنة الوطنية العراقية للتربية والثقافة والعلوم الاستاذ حسنين فاضل معله التهنئة الخالصة لمعالي وزير التربية د سها خليل العلي بك لمساهمتها الفاعلة في تطوير قطاع التربية والتعليم واعادة تأهيله بما يخدم العملية التربوية في العراق في ميادين التربية والثقافة والعلوم على الصعيد العربي والاقليمي والدولي المشترك خدمة لوطننا العراق العزيز والامة العربية، مضيفا ان حصول العراق وللمرة الاولى على هذا المنصب المشرف دليل على ثقة الدكتور محمد ولد اعمر المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم/ الالكسو وادارته الحكيمة للمنظمة.

واختتم (معله) حديثه بالقول نغتنم هذه الفرصة لنقدم هذا النصر والنجاح الى فخامة رئيس جمهورية العراق الدكتور برهم صالح وندعو من الباري عز وجل ان يوفق الجميع لما فيه الخير والصلاح والتقدم للعراق والامة العربية.

يذكر ان جدول اعمال الدورة العادية الثانية عشرة بعد المئة تضمن اقتراح بعض التعديلات على بعض مواد دستور المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، والاوضاع التربوية والثقافية والعلمية في فلسطين ومناقشة مشروع خطة العمل المستقبلي للمنظمة(2023-2028) ومشروع دراسة لتطوير الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي للمنظمة ومشروع برنامج الاحتفاء بمرور(50) سنة على تأسيس المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم،كذلك الموافقة على التعيين بالفئة الثانية للوظائف الشاغرة المرصودة لها اعتمادات مالية في موازنة الدورة المالية (2019-2020).

الهام علي محمد

مدير العلاقات العامة والاعلام