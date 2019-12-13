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الكويت تجدد دعوتها لمواطنيها بعدم السفر الى العراق ومغادرة المتواجدين فورا

جددت سفارة الكویت لدى بغداد يوم الجمعة دعوتها لمواطنيها بعدم السفر الى العراق في الوقت الراهن، ومغادرة المتواجدين فورا وذلك “حفاظا على امنھم وسلامتھم في ظل الاوضاع التي یشھدھا العراق حالیا”.

واكدت السفارة في بیان الیوم الجمعة ضرورة التقید والالتزام بالقوانین المعمول بھا في العراق والتي تحظر القنص (الصید) في عموم الاراضي العراقیة منوھة الى أن مخالف تلك القوانین یقع تحت طائلة العقوبات التي “تصل الى السجن”.

وتمنت بأن “یعم الامن والاستقرار في ربوع العراق الشقیق”.

ویشھد العراق احتجاجات منذ أكثر من 40 یوما للمطالبة بتحسین الخدمات وتوفیر فرص عمل واقالة الحكومة وتعدیل الدستور واقرار قانون جدید للانتخابات ینھي ھیمنة الكتل السیاسیة الكبیرة على البرلمان.

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