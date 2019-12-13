النفط العراقية ترفض تصرفات “غير مسؤولة” لمحسوبين على المتظاهرين

عبرت وزارة النفط العراقية يوم الخميس عن رفضها لما يقوم به بعض المحتجين المطالبين بفرص بمحاولة غلق ابواب مبنى الوزارة “والاعتداء” على الموظفين اثناء الخروج والدخول.

وابدت الوزارة في بيان استغرابها من قيام بعض المتظاهرين بمحاولة غلق أبواب الوزارة ومنع الموظفين من الدخول او الخروج من مبنى الوزارة والاعتداء عليهم وعلى عدد من ضباط ومنتسبي شرطة الطاقة بالضرب وتوجيه واستخدام العبارات والألفاظ غير اللائقة (وهذا موثق لدى وزارة النفط ) ، في تصرف مرفوض وغير حضاري يهدف الى تعطيل العمل”، مشددة على ان “هذه التصرفات لا تنسجم والتظاهرات السلمية والمطالبات المشروعة” .

واضاف البيان ان “مثل هذه التصرفات والممارسات لا تليق بهذه الشريحة التي من المفترض أن تتمتع بحسن التصرف واللياقة والثقافة ومعرفة حدود المطالبات دون التأثير على الآخرين أو محاولة تعطيل العمل أو منع الموظفين من ممارسة واجباتهم الرسمية”.

وعبرت الوزارة في البيان عن “تضامنها مع جميع المطالبات المشروعة وحرصها على توفير فرص عمل جديدة ضمن موازنة عام ٢٠٢٠ وترفض جميع التصرفات غير المسؤولة من قبل بعض المحسوبين على التظاهرات”.

وتابع البيان ان “الوزارة تمتلك الحق القانوني تجاه جميع التصرفات غير المسؤولة او محاولة منع الموظفين من ممارسة عملهم الرسمي، وتم الإيعاز الى الجهات المعنية باتخاذ الاجراءات القانونية الأصولية بحق المتجاوزين”.