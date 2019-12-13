الهجرة : إعادة ( 65 ) لاجئا عراقيا من تركيا الى البلاد

اعلن مكتب وزارة الهجرة و المهجرين في تركيا عن إعادة (65) لاجئا عراقيا من تركيا الى مناطق سكناهم الاصلية في محافظات البلاد ضمن تنفيذ برنامج العودة الطوعية المجانية عبر منفذ ابراهيم الخليل في قضاء زاخو التابع الى محافظة دهوك .

وذكر مدير عام دائرة شؤون الهجرة في الوزارة طالب اصغر دوسة أن ” الوزارة أعادت وجبة جديدة من العراقيين المتواجدين في تركيا ضمن برنامج الوزارة الخاص بالعودة الطوعية المجانية ” ، مبينا ان” رحلة العودة لللاجئين العراقيين كانت من محافظات ( انقرة ، سامسون ، قونيا و جروم ) التركية ” .

وتابع دوسة انه ” تم التنسيق مع وزارة النقل و الجهات الامنيةً في منفذ ابراهيم الخليل لنقل العائدين من تركيا عن طريق البر في باصات خصصتها الوزارة لنقلهم وايصالهم الى مناطق سكناهم الاصلية في البلاد ” .