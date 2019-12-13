حزب يقدم مقترحا للخروج من الازمة بالعراق عبر نقطتين تخص قانون الانتخابات

اعتبر حزب الحل يوم الجمعة ضمان الترشيح الفردي بدوائر متعددة ورقابة اممية “مرتكزات ضرورية لبناء دولة المواطنة في العراق”.

وذكر المكتب الاعلامي للحزب اليوم، ان “المراجعات والتعديلات على قانون انتخابات مجلس النواب العراقي لن تكون مجدية وذات أثر مقبول شعبياً ووطنياً أذا لم تضع ضمانات للمشاركة السياسية وفق رؤية ومطالبات ساحات التظاهر”.

وشدد حزب الحل في بيانه على أن “ما وصلت اليه العملية السياسية في العراق من انسدادات بسبب سوء ممارسة السلطة وانفصالها عن مصدر شرعيتها-الشعب- يتطلب إعادة النظر في مرتكزات بنائها وضخ دماء جديدة في التفكير والسلوك والممارسة لمنع موت الدولة”.

وتابع البيان أن “كفالة حق الترشيح الفردي المستقل الضامن لحقوق المواطنين في دوائرهم الانتخابية المحددة بالقضاء باستخدام تقنية التصويت البايومتري مع رقابة أممية ضامنة هي الاسس الاكثر موضوعية ومقبولية في إقرار قانون انتخابات وطني يحظى بدعم الشعب ويعزز ديمقراطية نظامه”.

يشار الى ان البرلمان العراقي يسعى الى تشريع قانون للانتخابات التشريعية في ظل احتجاجات غير مسبوقة تشهدها العاصمة بغداد والمحافظات ذات الغالبية الشيعية.