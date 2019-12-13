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ذوو ضحية حادثة الوثبة يرفعون شكوى ويسردون التفاصيل

قدم ذوو القتيل بحادثة الوثبة في العاصمة بغداد شكوى لدى شرطة الرصافة على مقتل ابنهم والتمثيل بجثته، في حادث اثار جدلا واسعا.
وشهدت ساحة الوثبة القريبة من سوق الشورجة وسط بغداد، أمس، واقعة غير مسبوقة منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في العراق مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تضمنت قتل شخص وحرق منزله وتعليق جثته على أحد أعمدة الكهرباء، بعدما قيل انه اقدم على قتل 5 متظاهرين بالرصاص، بحسب شهود عيان.

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