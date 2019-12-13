رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل نقيب المحامين العراقيين

بغداد/ إعلام القضاء

استقبل السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان بمكتبه اليوم الأربعاء الموافق 11 /12 /2019 نقيب المحامين العراقيين السيد ضياء السعدي والسادة أعضاء مجلس نقابة المحامين.

وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن “الجانبين بحثا التعاون بين مجلس القضاء الاعلى ونقابة المحامين باعتبارها تمثل القضاء الواقف”.

وأضاف البيان أن “رئيس مجلس القضاء الأعلى أكد على أن المحامين هم صوت الشعب المطالب بحقوقهم المشروعة وهم من يتولى الدفاع عن هذه الحقوق، كما اكد السيد فائق زيدان ان التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حق مكفول بموجب الدستور يجب على جميع السلطات احترامه”.