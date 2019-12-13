روسيا تتسلم وجبة جديدة من اطفال داعش من العراق

أعلنت وزارة الخارجية الروسية يوم الجمعة أن 8 أطفال روس، ممن كانوا في مناطق تنظيم “داعش”، أعيدوا من العراق إلى روسيا، عبر دمشق.

وقالت الخارجية الروسية في بيان: “في الوقت الراهن، أعيد 8 روس تحت السن القانونية إلى أراضي روسيا الاتحادية من سجن دمشق. تم أخذ حوالي 100 عينة من الحمض النووي لآخرين، من أجل تحديد العلاقة الوراثية مع أوصياء عليهم محتملين في روسيا. العمل مستمر، وبشكل خاص، على تحديد العدد الإجمالي للأطفال الروس في سوريا”.

وأضاف البيان: إنه “تم تلخيص نتائج المهمة الإنسانية الخاصة بعودة 122 طفلا روسيا إلى وطنهم، عثر عليهم في السجون ودور الأيتام، وقد كانوا مع أمهاتهم بصورة غير قانونية على أراضي جمهورية العراق، حيث يخضعن للتحقيق أو المحاكمة بتهم تورطهم في الانخراط بالمنظمات الإرهابية”.