“شكرا بحجم الكون”.. استقبال حافل لزيد الخفاجي بعد اخلاء سبيله

بعد ايام من على اختطافه من أمام منزله في بغداد على يد مجهولين إثر عودته من الاحتجاجات، اخلي سبيل المصور الصحفي زيد الخفاجي.

وكتب والده في حسابه على فيسبوك في وقت مبكر من صباح الجمعة: “رجع زيد. شكرا بحجم الكون لكل الناس الأعمام الأخوال الأقارب الأصدقاء الجواريين. كل من تعاطف معنا بكلمه بتصرف بدعاء لا أعرف أن أصف مشاعري لكم كله دين في عنقي”:

واختطف المصور الشاب بعد عودته من ساحة التحرير، حسب ما قال أقرباء له. وأشاروا إلى أن أربعة أشخاص وضعوه في سيارة سوداء رباعية الدفع تحت أنظار والدته، واقتادوه إلى جهة مجهولة.

وتعرض ناشطون في بغداد ومناطق أخرى في العراق للتهديدات والخطف، وحتى القتل فيما يقولون إنه محاولات لمنعهم من التظاهر.

وعثر على جثة الناشطة زهراء الفيلي تبلغ من العمر 19 عاما قتلت بطريقة بشعة بعد خطفها وتركت جثتها خارج منزل عائلتها في وقت متأخر من يوم الاثنين.

ومنذ انطلاق الاحتجاجات في الأول من أكتوبر، قتل ما يقارب 520 شخصا، معظمهم من المتظاهرين، وأصيب حوالى 20 ألفا بجروح.