فدعم يوضح أسباب تأجيل إقرار قانون الانتخابات النيابية

أوضح النائب عن تيار الحكمة المعارض حسن فدعم، الخميس، أسباب تأجيل إقرار قانون الانتخابات النيابية وتأجيل جلسة يوم امس، مؤكدا انه لم تكن هناك نية مبيته لتأجيل الجلسة.

وقال فدعم في تصريح متلفز ان “بعض القوى تحدثت عن كسر نصاب جلسة امس قبل انعقادها، لكن اعتراض سائرون هو ما أجل جلسة الامس لاشعار اخر”.

وأضاف ان “عدم الاتفاق حول المادة 15 هو السبب الرئيس لتأجيل جلسة الامس، حيث ان الاشكالات حدثت بسبب الاقضية التي توجد في المحافظات المختلف عليها”.

وأوضح ان “الغاء جلسة الامس لم يكن بنية مبيتة، والوقت كان ضيقا واللجنة القانونية لم تستطع مناقشة كل المواد”.

واكد ان “قانون الانتخابات يخص كل العراقيين فليس من الصحيح اقراره باغلبية الثلثين، كما يجب ان يحظى قانون الانتخابات بمقبولية كل مكونات الشعب”، لافتا الى ان “تأجيل اقرار قانون الانتخابات هو لاعطاء فرصة لجميع القوى بأبداء رايها”.