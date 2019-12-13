في إشادة دولية جديدة بإنجازاته المصرف العراقي للتجارة يفوز بجائزة أفضل مصرف في العراق من “ذا بانكر” اللندنية

فاز المصرف العراقي للتجارة بثلاث جوائز تضمنت أفضل عروض للتمويل التجاري وأفضل الخدمات المصرفية (في العراق) في الحفل السنوي لتوزيع جوائز مجلة “ذا بانكر” اللندنية

الإمارات، 12 ديسمبر 2019: حصد المصرف العراقي للتجارة TBI ثلاث جوائز للتميز من مجلة “ذا بانكر” The Banker’s اللندنية الشهيرة، تضمنت الجوائز التي حصل عليها جائزة مصرف العام في العراق تقديراً لجهوده لتقديم خدمات مصرفية متميزة وتطوير عروضه التجارية بشكل كبير.

وقد حصل المصرف كذلك على جائزة أفضل مصرف عراقي في فئة الشرق الأوسط في الدورة السنوية العشرين لجوائز مجلة “ذا بانكر” لعام 2019 التي اقيمت في لندن، كما فاز في الدورة نفسها بجائزتي أفضل عروض للتمويل التجاري وأفضل الخدمات المصرفية (في العراق) على التوالي.

تعتبر جوائز “ذا بانكر” واحدة من أعرق الجوائز في القطاع المصرفي على مستوى العالم، وعلى مدار دوراتها المختلفة، أشادت وكرمت العديد من المصارف الإقليمية والعالمية من جميع أنحاء العالم.

وتأتي الجوائز الثلاث التي حصل عليها المصرف العراقي للتجارة بمثابة المكافأة على الجهد المكثف الذي قام به المصرف هذا العام، فضلا عن قيام المصرف العام الماضي بتعزيز عروضه المصرفية للأفراد، وتقليل اعتماده على أعمال تمويل التجارة الأساسية، وقد مكنه ذلك من طرح سلسلة من القروض الشخصية وقروض السيارات وقروض الطلاب، وكذلك بطاقات الائتمان وشهادات الإيداع للعملاء من القطاع الخاص وقطاع الأعمال.

كما وسّع المصرف من تواجده في الشرق الأوسط هذا العام، من خلال افتتاح أول فرع له في المملكة العربية السعودية في نيسان الماضي، ويخطط المصرف أيضاً لتوسعة أعمال مكتبه التمثيلي في العاصمة الإماراتية أبوظبي، والذي كان قد تم افتتاحه في عام 2017، وترقيته لشركة لإدارة الأصول في عام 2020، ويعتزم المصرف على فتح مكتب تمثيلي له في الصين.

وقدم المصرف حزمة من أحدث الخدمات والأنظمة المصرفية، كجزء من استراتيجيته لزيادة العائدات، وقام أيضا بمد سلسلة فروعه وزيادة أجهزة الصراف الآلي الخاصة به في جميع أنحاء العراق، ومدد ساعات العمل وأتاح تسهيلات لعمليات الإيداع الليلية مما ساعده على جذب عملاء جدد.

وبهذه المناسبة قال فيصل الهيمص، رئيس المصرف العراقي للتجارة ورئيس مجلس الإدارة: “نحن فخورون للغاية لفوزنا بهذه الجوائز الثلاث ذات الثقل الدولي، ونعتبر أن الحصول على جائزة بنك العام في العراق عن 2019 وجائزة أفضل عروض تمويل تجاري، وأفضل الخدمات المصرفية (في العراق) إنجازاً رائعاً لم يكن ليتحقق لولا الجهود الذي بذلها جميع العاملين في المصرف والتي أدت لتحقيق نتائج إيجابية”.

وأضاف: “تنبع عوامل قوة وتميز المصرف من شغف موظفيه لتقديم أفضل خدمة للعملاء ولكافة شرائح المجتمع العراقي، وسعينا جميعاً لربط العراق بالعالم التجاري الدولي لتلبية احتياجات بلدنا ومواطنينا”.

فيصل الهيمص، رئيس المصرف العراقي للتجارة ورئيس مجلس الإدارة، أثناء استلام الجائزة

فيصل الهيمص، رئيس المصرف العراقي للتجارة ورئيس مجلس الإدارة، أثناء استلام الجائزة.

-انتهى-

نبذة عن “المصرف العراقي للتجارة”

تأسس المصرف العراقي للتجارة في عام 2003 ويعد المصرف الاول في البلاد، ويستحوذ على حوالي 80٪ من أعمال التمويل التجاري في العراق، ويحتل المرتبة الأولى بين البنوك العربية من حيث معدل التكلفة إلى الدخل والمرتبة 332 عالمياً من حيث رأس المال من الدرجة الأولى. وقد أنشأ المصرف 25 فرعاً في جميع أنحاء العراق، تقدم مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية لجميع العملاء بما في ذلك الشركات والأفراد والمؤسسات الحكومية. وكجزء من مساعيه المتواصلة لتوسيع قاعدة عملائه والتوسع في أسواق جديدة.