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ما حقيقة انسحاب “القبعات الزرق” من ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد؟

افادت انباء غير مؤكدة يوم الجمعة بانسحاب اصحاب “القبعات الزرق” من ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.

من جهته قال مصدر امني مسؤول ان اصحاب القبعات متواجدون في الساحة واماكن التظاهر ولم يصدر امر بانسحابهم .

يأتي هذا في وقت نشر فيه صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر منشورا غامضا على منصات التواصل الاجتماعي احتوى عبارة “وداعا”.

ويشرف “القبعات الزرق” على حماية ساحة التحرير الذي يتواجد فيه المتظاهرون منذ اوائل شهر اكتوبر الماضي.

وكان الصدر قد قال امس الخميس انه خلال 48 ساعة لم يتم الكشف عن المتسببين بحادثة الوثبة فانه سيأمر بمغادرة اصحاب “القبعات الزرق” ساحة التحرير.

وأظهرت صور متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي الخميس شابا وقد تعرض للركل والضرب.

وقام متظاهرون بربط جسده الهامد على عمود مرور بينما وثقت الحشود الأحداث على هواتفهم، ليتم سحله في الشارع بعدها.

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