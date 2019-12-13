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متنبئ جوي يحذر من موجة ضباب تجتاح اغلب مناطق العراق

حذر المتنبئ الجوي صادق عطية، من اجتياح الضباب اغلب مناطق البلاد فجر غد السبت .

وقال عطية على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة “الحذر من تشكل الضباب فجر وصباح السبت في اغلب مدن الوسط والجنوب وخصوصا العاصمة بغداد وصلاح الدين وبابل وكربلاء والنجف والديوانية و واسط وشرق الانبار تسبب تردي الرؤية الافقية كثيرا ” .

واضاف “كذلك متوقع تشكل الضباب في شمال اربيل وشمال سليمانية وشمال الموصل يزول خلال النهار” .

وتابع عطية ان الامطار نهار يوم السبت متوقعه في مناطق من مدن سليمانية وديالى وواسط وكركوك واربيل والموصل تكون خفيفة ومتفرقة عموما، مشيرا الى انخفاض درجات الحرارة نهار السبت.

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