متنبئ جوي يحذر من موجة ضباب تجتاح اغلب مناطق العراق

حذر المتنبئ الجوي صادق عطية، من اجتياح الضباب اغلب مناطق البلاد فجر غد السبت .

وقال عطية على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة “الحذر من تشكل الضباب فجر وصباح السبت في اغلب مدن الوسط والجنوب وخصوصا العاصمة بغداد وصلاح الدين وبابل وكربلاء والنجف والديوانية و واسط وشرق الانبار تسبب تردي الرؤية الافقية كثيرا ” .

واضاف “كذلك متوقع تشكل الضباب في شمال اربيل وشمال سليمانية وشمال الموصل يزول خلال النهار” .

وتابع عطية ان الامطار نهار يوم السبت متوقعه في مناطق من مدن سليمانية وديالى وواسط وكركوك واربيل والموصل تكون خفيفة ومتفرقة عموما، مشيرا الى انخفاض درجات الحرارة نهار السبت.