معالي وزير التربية توافق على فتح الاجازات الدراسية خارج العراق للعام الدراسي 2020-2021

وافقت معالي وزير التربية الدكتورة سها خليل العلي بك على فتح الاجازات الدراسية خارج العراق للعام الدراسي 2020-2021 .

مديرية العلاقات العامة والاعلام في الوزارة بينت ان المعاون الاداري في المديرية العامة للعلاقات الثقافية السيد محمود حسين القيسي بين ان المديرية العامة للعلاقات الثقافية / مديرية الاجازات الدراسية اوعزت الى المديريات العامة في ديوان الوزارة والمديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات كافة عدا اقليم كردستان لتزويدها باحتياجاتها من المقاعد الدراسية ( الماجستير والدكتوراه ) للراغبين بالدراسة خارج العراق للعام الدراسي 2020-2021 وفق الحاجه الفعلية لكل مديرية ، وتأييد توفر التخصيص المالي لاعداد المقاعد من قبل المديريات العامة كونها ستكون مسؤولة عن صرف جميع المستحقات المالية التي تشمل ( الراتب وفرق الراتب ، الاجور الدراسية السنوية ، اجور كورس اللغة ، تذاكر السفر ، نفقات طبع الاطروحة والرسائل ) .

وتابع القيسي انه بالنسبة الى منتسبي ديوان الوزارة فتقوم المديريات العامة بتزويد المديرية العامة للعلاقات الثقافية بالاعداد والتخصصات فقط وسيتم مفاتحة المديرية العامة للشؤون المالية من قبلها لغرض تأييد توفر التخصيص المالي ، وتشكيل لجان فرعية بكل مديرية عامة تكون مسؤولة عن طلبات المتقدمين وترشيحهم على ان تأخذ بنظر الاعتبار ( المعدل ، الخدمة ، العمر ) وان لاتؤثر اعداد المرشحين على الكادر التدريسي والوظيفي وسير العملية التربوية وان يكون اختصاصه من الاختصاصات التي تحتاجها المديرية وذات صلة بالعمل ، والاخذ بنظر الاعتبار كتابي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فيما يخص ذوي الشهداء من المقاعد ، واعطاء الاولوية بالترشيح لمرشحي الاجازات الدراسية للعام الدراسي 2014-2015 ممن لم يتم تحوليهم داخل العراق .

ونوه القيسي ان اخر موعد لاستلام احتياجات المديريات العامة من المقاعد سيكون نهاية الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء الموافق 31 كانون الاول 2019 وستهمل جميع الاحتياجات التي ترد بعد هذا التاريخ .

الهام علي محمد

مدير العلاقات العامة والاعلام