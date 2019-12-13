مهرجان دبي للتسوّق يعود في دورته الخامسة والعشرين بزخم أكبر وفعاليات وجوائز ضخمة

مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة تعلن عن تفاصيل فعاليات الدورة 25 لمهرجان دبي للتسوق الأطول استمرارية من نوعه في العالم من برواز دبي

سيشهد المهرجان تجارب استثنائية وحفلات موسيقية وفعاليات خاصة بالعلامات التجارية وعروض الألعاب النارية اليومية وسحوبات على جوائز قيمة والأسواق المؤقتة والعروض الترويجية وغيرها من الأنشطة الأخرى

دبي تستعد للترحيب بزوّارها للاحتفال باليوبيل الفضي لمهرجان دبي للتسوّق خلال الفترة من 26 ديسمبر 2019 وحتى 1 فبراير 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 11 ديسمبر 2019: في إطار استعداداتها للاحتفال باليوبيل الفضي لواحد من أكبر وأهم مهرجانات التسوّق في العالم، نظّمت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة مؤتمراً صحفياً يوم الإثنين 9 ديسمبر في برواز دبي للإعلان عن تفاصيل الدورة الخامسة والعشرين لمهرجان دبي للتسوّق، حيث تم الكشف عن جدول الفعاليات المتنوّعة التي ستشهدها المدينة خلال الحدث. ويأتي الإعلان عن المهرجان في إحدى أبرز الوجهات التي تقف شاهدةً على تاريخ دبي بماضيها وحاضرها، ليعكس النمو والتطوّر الذي شهده على مدار السنوات الماضية ومواكبته للنهضة التي شهدتها دبي في ظل القيادة الرشيدة.

سينطلق مهرجان دبي للتسوّق بحفل كبير يوم الخميس 26 ديسمبر 2019، وستستمر فعالياته حتى السبت 1 فبراير 2020، وسيشهد مجموعة كبيرة من العروض الترفيهية المدهشة، والتجارب الاستثنائية، والأنشطة التسويقية المبتكرة، والعروض الترويجية، والجوائز المذهلة لتضفي الأجواء الاحتفالية على جميع أفراد العائلة على مدار 38 يوماً.

وقد شهد العام 1996 انطلاق الدورة الأولى لمهرجان دبي للتسوّق انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،رعاه الله، الرامية إلى جعل دبي وجهة سياحية لجميع أفراد العائلة على مدار العام. وشكّل المهرجان منذ انطلاقته نقطة تحوّل لقطاع التجزئة، ونجح في ترسيخ مكانته كواحد من أكبر وأهم المهرجانات في المنطقة وساهم باستقطاب ملايين الزوّار من مختلف أنحاء العالم لزيارة دبي والاستمتاع بأجوائه الاحتفالية، واستطاع أن يقدّم تجارب تسوّق مميّزة لزوّاره مع ارتفاع عدد مراكز التسوّق التي تجاوز عددها اليوم 100 مركز .

ويشارك في الدورة الــ 25 لمهرجان دبي للتسوّق أكثر من 1000 علامة تجارية وحوالي 4000 محل تجاري، والتي ستقدّم للمتسوّقين عروضاً ترويجية تصل إلى 75 بالمئة في مختلف مراكز التسوّق حول المدينة، كما ستشهد أنشطة وفعاليات ترويجية مبتكرة لعلامات تجارية عالمية في قطاع الأزياء ومستحضرات التجميل ومستلزمات المنزل وغيرها.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: “شهدت دبي تطوراً كبيراً في مختلف المجالات على مدار السنوات الماضية، وكان مهرجان دبي للتسوق الذي انطلق في عام 1996 من المبادرات المهمة التي ساهمت في تعزيز قطاع التجزئة، وها نحن اليوم نستعد لإطلاق دورة مميّزة للمهرجان، والذي يعد شاهداً على ماضي المدينة وحاضرها. ويعتبر مهرجان دبي للتسوّق فرصة لزوّار وسكّان الإمارة للاستمتاع بأفضل ما تقدّمه المدينة من عروض ترفيهية، وتخفيضات وجوائز قيّمة، كما ساهم المهرجان في تحقيق أحلام الآلاف من الأشخاص، وذلك بفضل الجوائز الضخمة التي تم تقديمها خلال الدورات الماضية. ونحن نسعى لجعل تجارب الزوّار مميّزة وفريدة من خلال التعاون مع شركائنا في مختلف القطاعات، وذلك لتعزيز مكانة دبي كإحدى الوجهات العالمية المفضلة للزيارة”.

حفل الافتتاح

ستنطلق الدورة الـ 25 لمهرجان دبي للتسوّق بحفل مميز في “برج بارك” بوسط مدينة دبي. وسيتخلل الحفل إقامة عروض فنّية يقدّمها عدد من الفنانين الإماراتيين والعالميين، بالإضافة إلى أنشطة ثقافية وفقرات تناسب كافة أفراد العائلة وذلك من الساعة 2 ظهراً وحتى الساعة 11 ليلاً يومي 26 و27 ديسمبر. كما سيتم إنارة الشوارع والطرقات في أرجاء المدينة بأشكال متنوعة، وسيتمكن الجمهور كذلك من مشاهدة عروض الألعاب النارية الرائعة.

الفعاليات والتجارب

الحفلات الموسيقية: ستحيي نخبة من الفنّانات والفنّانين العالميين عدداً من الحفلات الموسيقية التي تلبي مختلف الأذواق خلال مهرجان دبي للتسوّق، حيث تستضيف صالة كوكاكولا أرينا في سيتي ووك حفلاً للفنان الباكستاني راحت علي خان في 27 ديسمبر، فيما تحيي النجمة البريطانية إيلي غولدنغ حفلاً لجمهورها في دبي في 10 يناير. ويستضيف مسرح مدينة دبي للإعلام حفلاً فنياً في الهواء الطلق للنجم المصري الكبير عمرو دياب في 24 يناير، وسيتم الإعلان عن المزيد من الحفلات الموسيقية خلال الأيام القليلة المقبلة.

أمسية مع ريو فيرديناند: عشّاق كرة القدم على موعد مع نجم مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا في فندق “دبليو” دبي، النخلة في 8 يناير، حيث يأخذ فيرديناند الحضور في رحلة تتضمن مسيرته الرياضية من خلال تسليط الضوء على بعض من تجاربه الشخصية.

أول حفل هولوغرام في دبي: ستشهد المدينة خلال مهرجان دبي للتسوّق أول حفل غنائي بتقنية الهولوغرام، والذي ستتجسّد خلاله صورة كوكب الشرق “أم كلثوم” على المسرح، وستصاحبها فرقة موسيقية تضم 20 عازفاً، وسيتخلل الحفل أداءً لـ “سناء نبيل” حفيدة أم كلثوم. علماً أنه سيتم تنظيم هذا الحفل على المسرح الرئيسي في دبي أوبرا يومي 26 و27 ديسمبر.

تحدّي (Yalla DSF) تقدمة كلوب أباريل: من الفعاليات الجديدة التي يشهدها المهرجان هذا العام، وهي عبارة عن لعبة تفاعلية متوفرة عبر الهواتف المتحركة بأربع لغات هي الإنجليزية والعربية والماندرين والروسية، وهي مثبتة على الصفحة الرئيسية للهواتف بدلاً من تحميل تطبيق خاص، ويتيح تحدّي (Yalla DSF)- الذي تقدمه مجموعة أباريل، شريك التجزئة الحصري- الفرصة للمشاركين للفوز بجوائز حصرية يمكن الحصول عليها بشكل فوري، ويتوجب على المشاركين التنقّل في أنحاء مختلفة من المدينة وتجاوز مراحل جديدة للفوز بجوائز أكبر، بما فيها الدخول في السحب على الجائزة الكبرى.

فنون الإضاءة: ستتزين منطقة “برج بلازا” بالإضاءة التفاعلية المميزة خلال الفترة من 7 يناير وحتى 1 فبراير 2020، لتقدّم لزوّارها أجمل اللحظات التي تتناغم فيها الموسيقى مع المرايا والإضاءة الملوّنة بشكل مثالي.

العروض الفنّيّة العالمية: ستنتشر العروض الفنّيّة في مختلف أنحاء المدينة لتنشر أجواء البهجة والفرح بين الجمهور. وسيقدّم عدد من الفنانين والموسيقيين العالميين مجموعة من العروض التي تناسب جميع أفراد العائلة.

الألعاب النارية اليومية: عروض الألعاب النارية من الفعاليات التقليدية في مهرجان دبي للتسوّق، حيث ستتزيّن سماء المدينة بهذه العروض الخلّابة، ويمكن للجمهور الاستمتاع بمشاهدتها كل ليلة في “ذا بييتش”، و”السيف”، و”لا مير”، و”دبي فستيفال سيتي”، وخور دبي، و”ذي بوينت”، و”برواز دبي”.

التسوّق والعروض الترويجية

تشهد مختلف مراكز التسوّق في دبي عروضاً ترويجية تتراوح بين 25 – 75 بالمئة على مجموعة واسعة من العلامات التجارية، والتي تشمل الأزياء ومستحضرات التجميل والمستلزمات المنزلية وغيرها.

تخفيضات لمدة 12 ساعة: ستنطلق الدورة الـ 25 لمهرجان دبي للتسوّق مع تخفيضات حصرية لمدة 12 ساعة في مراكز التسوّق التابعة لماجد الفطيم العقارية، وستتاح الفرصة خلالها للمتسوّقين الحصول على تخفيضات تصل إلى 90 بالمئة في مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر معيصم، وماي سيتي سنتر البرشاء، وسيتي سنتر الشندغة. وتبدأ التخفيضات في 26 ديسمبر ابتداءً من الساعة 12 ظهراً وحتى منتصف الليل، وستمنح هذه الفعالية هذا العام الفرصة لـ 25 شخصاً للفوز بمبلغ 10000 درهم لكل فائز.

مفاجآت مهرجان دبي للتسوّق: عشّاق التسوّق على موعد مع صفقات يومية على مدار 25 يوماً، حيث سيتم الإعلان عن هذه الصفقات قبل 24 ساعة من توفّرها، وستمنح المتسوّقين تخفيضات تصل إلى 90 بالمئة على علامة تجارية محددة في موقع واحد خلال الفترة ما بين 2 – 26 يناير 2020.

الأسواق الخارجية: يشهد المهرجان هذا العام إضافةً جديدةً تتمثّل في سلسلة من الأسواق الخارجية المؤقتة في عدد من المواقع، والتي تشمل “لاست إكزت” الخوانيج، وشارع الرقة و”سيتي ووك 2″، وتقدّم هذه الأسواق تجارب تسوّق مبتكرة وعروضاً ترفيهية بلمسة تراثية.

السوق التراثي: يأتي إطلاق السوق التراثي ليوفّر منصّة ثقافية لمهرجان دبي للتسوّق، حيث تم تصميمه ليحاكي الأسواق التقليدية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو يمتد على مسافة 1.8 كيلومتر في منطقة السيف على ضفاف خور دبي. وسيتيح هذا السوق الفرصة للزوّار للتعرّف على الثقافات المختلفة والاستمتاع بالتسوّق والعروض الفنّيّة والترفيهية وتناول المأكولات المتنوّعة من حول العالم.

السوق الموسمي: يعود السوق الموسمي بحلّة جديدة خلال الدورة 25 لمهرجان دبي للتسوّق. وتستمر هذه الفعالية من 16 يناير حتى 1 فبراير 2020، وستشهد مشاركة مجموعة من الفرق والموسيقيين الناشئين المحليين والعالميين، بالإضافة إلى مصمّمي الأزياء وتوفّر عربات الطعام. وسيتضمن السوق الموسمي منطقة ألعاب تتسع لـ 24 لاعباً، بالإضافة إلى منطقة مخصصة للأطفال.

عروض خاصة على المأكولات: احتفالاً باليوبيل الفضّي للمهرجان، وبالتعاون مع تطبيق زوماتو، سيقدّم أكثر من 1000 مطعم تخفيضات تبدأ من 25 بالمئة خلال مهرجان دبي للتسوّق، وذلك عند تناول الوجبات في المطعم، ويمكن الحصول على هذا العرض مع عضوية زوماتو الذهبية، والتي ستتوفر بتخفيض على رسوم العضوية بنسبة 25 بالمئة.

السحوبات والجوائز

25 مليونير “شير” من مهرجان دبي للتسوّق: بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي “ماجد الفطيم العقارية”، يقدّم مهرجان دبي للتسوّق الفرصة لأي متسوّق في مراكز التسوّق التابعة لماجد الفطيم العقارية للدخول في سحب على جوائز 25 مليونير “شير”، حيث سيتم اختيار 25 فائزاً، وسيحصل كل فائز على 1،000،000 نقطة على تطبيق “شير”.

مليونير سكاي واردز من مهرجان دبي للتسوّق: يقدّم مهرجان دبي للتسوّق وبالتعاون مع دبي مول حملة ترويجية جديدة، وستتيح هذه الحملة الفرصة لمن يتسوّق في متاجر دبي مول للدخول في سحب على مليونير سكاي واردز، وسيتم اختيار 5 فائزين يحصل كل منهم على 1،000،000 ميل من أميال سكاي واردز.

25 جائزة إعادة تجديد المنزل: بالتعاون مع هوم سنتر، إحدى الشركات الرائدة في عالم المفروشات، ستتاح الفرصة للمتسوّقين للدخول في سحب على 25 جائزة لإعادة تجديد المنزل من هوم سنتر.

فعالية DSF X 1000: كل يوم من أيام مهرجان دبي للتسوّق يشكل احتفالاً مميزاً، حيث ستتاح الفرصة لكل شخص ينفق 100 درهم في وجهات مراس المشاركة؛ “سيتي ووك”، و”لامير”، و”السيف”، و”ذا بييتش”، و”بوكس بارك”، و”ذا أوتلت فيليدج”، للدخول في السحب لاختيار 25 فائزاً يومياً ببطاقة هدايا تبلغ قيمتها 1،000 درهم لكل فائز. سيتم خلال هذه الفعالية اختيار 1,000 فائز، وسيكون المجموع الإجمالي للجوائز 1,000,000 درهم.

سحوبات إنفينيتي الكبرى: تقدّم سحوبات إنفينيتي الكبرى الفرصة للفوز بجائزة يومية تشمل سيارة إنفينيتي QX50 ومبلغ 200,000 درهم لفائز واحد. ويمكن لأي شخص شراء بطاقة السحب بمبلغ 200 درهم للحصول على فرصة الفوز بالجائزة اليومية. كما وتتيح سحوبات إنفينيتي الكبرى الفرصة لشخص واحد للفوز بالجائزة الكبرى والتي تبلغ 1,000,000 درهم في نهاية مهرجان دبي للتسوّق. علماً أنه يمكن الحصول على بطاقات السحب من محطات “اينوك” و”ايبكو”، ومحطات مترو دبي والقرية العالمية.

سحوبات نيسان الكبرى: تتيح سحوبات نيسان الكبرى للمتسوّقين الفرصة للفوز بسيارة من خمس فئات من نيسان، وهي باترول 2020، باثفايندر 2019، أكس-تريل 2020، Kicks 2020، وسنترا 2020، وذلك من خلال شراء منتجات غير بترولية بقيمة 25 درهما من محطات “اينوك” و”ايبكو”، وسيتم منح 33 سيارة خلال سحوبات نيسان الكبرى هذا العام.

طيران الإمارات: تقدّم “طيران الإمارات” للمسافرين فرصة الحصول على 10 كيلوغرامات إضافية مجانية على الوزن المسموح به للحقائب لأي شخص يشتري تذكرة على الدرجة السياحية إلى دبي من الآن وحتى 1 فبراير 2020، على أن تكون رحلة العودة خلال الفترة من 26 ديسمبر 2019 وحتى 5 فبراير 2020. يتوفر هذا العرض في دول محددة، للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.mydsf.ae

تأتي الدورة الـ 25 لمهرجان دبي للتسوّق بدعم من الشركاء الاستراتيجيين: طيران الإمارات، إعمار مولز، ماجد الفطيم العقارية، مِراس، نخيل، ميركاتو، مجموعة الفطيم، مجموعة عبد الواحد الرستماني، سوق دبي الحرة، اينوك، واتصالات، والشركاء الرئيسيين بنك رأس الخيمة الوطني، وجمبو للإلكترونيات.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة http://www.mydsf.ae أو متابعة @DSFSocial و#MyDSF للحصول على آخر الأخبار والتحديثات حول المهرجان.