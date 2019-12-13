هوشيار عبدالله: اعتماد العد والفرز الالكتروني سرقة لإرادة الشعب

حذر النائب هوشيار عبدالله من اعتماد العد والفرز الالكتروني في قانون الانتخابات الجديد بعد ان أثبت فشله وإمكانية التلاعب به وتزوير نتائج الانتخابات، مبيناً ان اعتماده من جديد هو سرقة لإرادة الشعب وتكرار لكل ما حصل من تزوير في الانتخابات السابقة .

وقال في بيان اليوم :” ان الكثير من الدول ألغت العد والفرز الالكتروني وعادت الى العد والفرز اليدوي لضمان نزاهة وعدالة الانتخابات، وبالأمس القريب عشنا تجربة مريرة عندما تم التلاعب بنتائج الانتخابات وحصلت فضيحة على مستوى دولي وباعتراف المنظمات الدولية، وتم تمرير التزوير بكل سهولة، واليوم الشارع يغلي والاعتصامات في أغلب المحافظات كنتيجة حتمية للأساس السيء الذي شكلت بموجبه هذه الحكومة المنبثقة عن برلمان مشكوك في كيفية فوز بعض نوابه بالانتخابات “.

واضاف عبدالله :” ان العد والفرز الالكتروني خلق (بورصة) لبيع وشراء الاصوات وأوصل بعض الاشخاص الى البرلمان بعد ان كانوا يائسين من فوزهم، والنماذج كثيرة والشعب يعرفهم جيداً “.

وتابع :” لن نصوت على العد والفرز الالكتروني، وفي حال تم تمرير هذه الفقرة في قانون الانتخابات سنعتبره باطلا، بل سيكون مرفوضاً من قبل الجماهير، وعلى الشارع العراقي المنتفض ان يطلب وبقوة إلغاء هذه الطريقة احتراما لإرادته ولضمان ايصال صوته في الانتخابات المقبلة، وأن يشترط للقانون الجديد عدم السماح بالإبقاء على العد والفرز الاكتروني “