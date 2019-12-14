أريد وطنا شعار أجوف (قصة قصيرة )

بقلم / مجاهد منعثر منشد

أمام أرقام مذهلة من ضحايا المظاهرات فاجأني شاب أدرك عرقا من وطنيته!

نظرت لوجهه الدائري وبريق عينيه العسليتين اللتان استمدتا قوتهما من رعد ضبابية أفكاره , حرك شفتيه الكبيرتين ليطرق مسامعي بكلمات أثارت حفيظتي .فأجبته على الفور ساسة العراق فاشلون , لكن هل هذا يدعو إلى مواجهة من يدافعون عن الوطن ؟

سألته ما هدفك؟

رد : أريد وطنا .

وأردف: أنا بدون وظيفة ولا تتوفر لي فرصة عمل .

خرقت أذنيه الكبيرتين بقولي:

أنت تبحث عن مطالب شخصية مشروعه , إلا أن الهدف شعار أجوف .

من يريد وطنا عليه معرفة ما له وما عليه عليك أن تعطي لا أن تحرق ولا تعطل التعليم ولا تحرض على القتل .

تلعثم الشاب ورفع رأسه بعد سكوته هنيهة قائلا : ماذا أفعل؟

قلت مبتسما: كن ومضة وسط العتمة .