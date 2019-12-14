الأسير موسى صوفان مصاب بمرض السرطان ويصارع الموت في سجون الاحتلال(1974م -2019 م )

بقلم :- سامي إبراهيم فودة

إخوتي الأماجد أخواتي الماجدات رفاق دربي الصامدين الصابرين الثابتين المتمرسين في قلاع الأسر, أعزائي القراء أحبتي الأفاضل فما أنا بصدده اليوم هو تسليط الضوء على أخطر حالات الأسرى المصابين بالسرطان وأمراض القلب والفشل الكلوي والعظام والرئتين، والكبد، والأورام الخبيثة والربو والروماتيزم والمصابين بالرصاص والمعاقين والمشلولين وأمراض أخرى, والذين يواجهون الموت البطيء وجميعهم يعانون من ظروف صحية كارثية ومأساوية واعتقاليه بالغة السوء والصعوبة نتيجة سياسة الإهمال الطبي.

ويعتبر من ابرز واشد حالات الأسرى الفلسطينيين المصابين في سجون الاحتلال والتي تستوجب علاجه والإفراج عنه لسوء وضعه الصحي هو الأسير موسى صوفان ابن الخامسة والأربعون ربيعاً, والذي يعاني من إصابته بسرطان الرئة والقابع حالياً في سجن نفحة يرافقها إهمال طبي ومماطلة واستهتار من قبل إدارة مصلحة السجون بحياته في تقديم العلاج اللازم له.

فإن حاله كحال كل الأسرى في سجون الاحتلال الذين يعانون الويلات من سياسات الإدارة العنصرية التي تتعمد علاجهم بالمسكنات دون القيام بتشخيص سليم لحالتهم ومعاناتهم المستمرة مع الأمراض لتركه فريسة للمرض يفتك بجسده, وقد أنهى عامه السادس عشر خلف القضبان ودخل عامه السابع عشر على التوالي في سجون الاحتلال الاسرائيلي والذي يقضي حكماً بالسجن المؤبد. بالإضافة إلى خمس سنوات، أمضى منها 16 عاماً حتى

الأسير المريض :- موسى سعيد موسي صوفان

تاريخ الميلاد:- 1974م؛

مكان الإقامة :- مدينة طولكرم بالضفة الغربية المحتلة

الحالة الاجتماعية:- هو أب وله من الأبناء أربعة (انثة وثلاثة أولاد ذكور)

تاريخ الاعتقال:- 26 من مايو عام 2003،

مكان الاعتقال:- نفحة

الحكم:- المؤبد بالإضافة إلى 12 عام،

التهمة الموجه إليه:- قتل مستوطن في مدينة تل الربيع المحتلة؛

إجراء تعسفي وظالم:- يمعن الاحتلال الصهيوني في مواصلة إجرامه بحق الأسير موسى صوفان بمنعة من رؤية أهلة ولم يراف بوالده المريض من رؤيته,

اعتقاله :-

جري اعتقال الأسير موسى صوفان بتاريخ 26/5/2003 وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة وخضع لتحقيقٍ قاسٍ وخلاله تعرض للتعذيب والعزل الانفرادي لسنوات متتالية، بحجه أنه ينسق لتشكيل خلايا عسكرية في الخارج لتنفيذ عمليات خطف جنود، وأصدرت محكمة الاحتلال في سالم بحقه بعد ثلاث سنوات من اعتقاله حكماً يقضي بالسجن المؤبد مدى الحياة، إضافة إلى 12 عام بتهمة قتل مستوطن في مدينة (تل أبيب) ويشار إلى أن للأسير “صوفان ” شقيقين معتقلين هما “محمد” المحكوم 18 عاماً و” عدنان” المحكوم بالمؤبد.

الحالة المرضية للأسير:- موسى سعيد صوفان

الأسير موسى صوفان لم يكن يعاني أية أمراض تذكر قبل اعتقاله ومع مرور سنوات الاعتقال أصبح يعاني من عدة مشاكل صحية منها ورم سرطاني في الغدد وقد طرأ تدهورًا على الحالة الصحية وذلك جرّاء إصابته بالسرطان في إحدى رئتيه بعد خوضه إضراب الحرية والكرامة عام 2017 والذي استمر 41 يوما، حيث انفجرت رئته اليمنى وأصيبت بتمزق بقطر 2.5 سم، في اليوم الـ 18 من الإضراب في نيسان من العام الماضي ومشاركته الأسرى في الاضراب المفتوح عن الطعام، ويوماً أدخل المستشفى عدة مرات وأجريت له الفحوصات’ وتبين أنه مصاب بالسرطان وهو بحاجة لإجراء عملية جراحية لاستئصال الجزء المصاب,

كما انه يعاني من جرثومة في المعدة ونقل علي اثرها إلى مستشفى الرملة عدة مرات وقد خضع لسبعة عمليات جراحية ولم تتحسن حالته الصحية حتى اللحظة ويتناول 6 أنواع من المسكنات ولكن دون فائدة وكذلك مازال يعاني من آلام حادة في ظهره بسبب الدسك؛ وكذلك يعاني من آلام شديدة في اليدين والرجلين, بالإضافة إلى اوجاع وآلام بالجهة اليمنى من الصدر وضيق بالتنفس ويعاني من أزمة ومن ضغط وارتفاع نسبة الكوليسترول في دمه,

من على سطور مقالي أوجه ندائي إلى كافة المؤسسات والهيئات الدولية وخاصة منظمة الصحة العالمية ومنظمة أطباء بلا حدود بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسير/ موسى صوفان للإفراج عنه لتقديم العلاج اللازم له خارج السجون قبل أن يلتحق بكوكبة شهداء الحركة الوطنية الأسيرة في أي لحظة نتيجة الإهمال الطبي والاستهتار بحياته من قبل إدارة السجون ويرفض الاحتلال إطلاق سراحه.

الحرية كل الحرية لأسرانا وأسيراتنا الماجدات

الحرية كل الحرية لأسرانا وأسيراتنا الماجدات والشفاء العاجل للمرضى المصابين بأمراض السرطان والقلب والرئتين والفشل الكلوي, والكبد، والأورام والربو والروماتيزم والشلل النصفي, وغيرها من الأمراض الفتاكة بالإنسان..