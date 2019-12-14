الاطاحة بعصابة مخدرات وسط العاصمة بغداد

اعلن قائد قوات الشرطة الاتحادية اللواء الركن جعفر البطاط اليوم السبت عن القاء القبض على عصابة تتاجر بالمخدرات وسط العاصمة بغداد.

وقال اللواء الركن البطاطا في بيان اليوم انه “بعملية نوعية بجهد استخباري حثيث للفوج الثاني اللواء الثالث الفرقة الأولى حيث تمكنوا من نصب كمين لاحد المروجين الذي القي القبض عليه بالجرم المشهود”.

واضاف انه “على اثرها تم استحصال امر قضائي بمداهمة الوكر والقاء القبض على عصابة من خمسة أشخاص لمروجي المواد المخدرة في منطقة البتاوين ببغداد بحوزتهم 300 غرام من مادة الكرستال المخدرة وميزان إلكتروني يستخدم في عمليات البيع لمروجيهم الجوالين ومبلغ 18800 ثمانية عشر ألف وثمانمائة دولار ومبلغ 5830000 خمسة ملايين وثمانمائة وثلاثون الف دينار عراقي”.

وتابع قائد قوات الشرطة الاتحادية بالقول انه “تمت إحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية بحقهم”.