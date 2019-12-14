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الحزب الإسلامي : حادثة ساحة الوثبة عبرت عن مدى خطورة انفلات السلاح ومن الواجب الحفاظ على سلمية التظاهرات

عبر الحزب الإسلامي العراقي عن أسفه الشديد للتطورات التي رافقت حادثة ساحة الوثبة ، مؤكداً إنها عكست، فضلاً عن الحوادث المتكررة التي تعرض لها المتظاهرون ، مدى خطورة انفلات السلاح ، وتعقد الصورة في الساحة العراقية .

وأشار الحزب في تصريح صحفي أصدره بهذا الخصوص ، ان المشاهد المروعة التي رافقت الحادث ، تستدعي منا التفكير ملياً فيما آلت إليه الأوضاع في العراق اليوم ، وأهمية تظافر الجهود من كافة الأطراف السياسية والمجتمعية لتداركها وبشكل يحفظ السلم المجتمعي من جهة ، ويلبي طموح العراقيين من جهة أخرى .

وتابع : نطالب القوى السياسية بالإسراع باختيار رئيس وزراء مقبول من قبل المتظاهرين ، وان تعمل كافة القوى والجهات في البرلمان على ضرورة انجاز القوانين المتعلقة بهذه المطالب .

كما أوضح بان ملف الاحتجاجات الشعبية بحاجة لان يدار بطريقة افضل، وأن التداخل بين الملفات الأمنية والسياسية يترك أثره السلبي اليوم ، مشدداً على ان ضبط حركة الجمهور بالتوازي مع الاستجابة لمطالب المتظاهرين السلميين ، والأداء الأمني المهني ، طرفان لازمان لحل الأزمة الحالية ، ويقطع الطريق امام الجهات المغرضة التي تريد استغلال الوضع الحالي والاضرار ببلدنا وابناء شعبنا .

#الحزب_الإسلامي_العراقي

#المكتب_الإعلامي

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