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الدفاع المدني في العراق يحذر سالكي الطرق الخارجية من موجة الضباب

حذرت مديرية دفاع المدني يوم السبت سائقي المركبات وسالكي الطرق الخارجية من موجات الضباب وما قد تسبب به من حوادث مرورية لمستخدمي الطرق .

واكدت المديرية في بيان اليوم على ضرورة تقليل السرعة الى ادنى حد ممكن عند حدوث تلك الموجات الضبابية مع تشغل مصابيح الاشارة التحذيرية وكشافات الانارة وخصوصاً عند القيادة في الليل لتجنب وقوع الحوادث التي يذهب ضحيتها الابرياء من المواطنين .

جاء ذلك بعد تسجيل حالات ضباب في بغداد وعدد من المحافظات نتيجة انخفاض درجات الحرارة .

وحذر المتنبئ الجوي صادق عطية، من اجتياح الضباب اغلب مناطق البلاد فجر اليوم السبت، متوقعا ان تشهد المنطقة ومن بينها البلاد منخفضا قطبيا تبدأ بوادره من الاحد.

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