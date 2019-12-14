انسحاب اصحاب “القبعات الزرقاء” من ساحة التحرير

افاد مصدر أمني، الجمعة، بانسحاب اصحاب “القبعات الزرق”، من ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث إن “اصحاب القبعات الزرق والكثير من افراد التيار الصدري المتواجدين في ساحة التحرير، قد انسحبوا من ساحة التحرير”، مبيناً أن “التحرير يخلوا الان من وجودهم”.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد وجه الجمعة 13 كانون الاول 2019، باغلاق جميع المؤسسات التابعة للخط الصدري باستثناء ثلاثة لمدة سنة.

وقال المكتب الخاص للصدر في وثيقة إنه “حسب توجيهات سماحة القائد السيد مقتدى الصدر غلق جميع المؤسسات التابعة للخط الصدري الشريف كافة ولمدة سنة باستثناء مؤسسة مرقد الشهيد السعيد السيد محمد الصدر ونجليه والمكتب الخاص وتشكيلات سرايا السلام ويلحق الإشراف العام لصلاة الجمعة بالمكتب الخاص”.

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