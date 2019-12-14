اوغلو يدعو لتحسين علاقات تركيا مع الكورد واقليم كوردستان

طالب رئيس حزب المستقبل التركي احمد داود اوغو، اليوم السبت، بتحسين علاقات بلاده تركيا مع اقليم كوردستان.

وقدم احمد داود اوغلو رئيس حزب المستقبل “kgk” ان في برنامج عمل حزبه ثلاث نقاط خاصة بالقضية الكوردية، مطالبا ان يتم حلها عبر المساواة والديمقراطية.

واضاف ان من اهداف حزبه تحسين العلاقات مع اقليم كوردستان ومكونات المناطق ذات الاغلبية الكوردية شمال شرق سوريا او ميطلق عليه الكورد “غرب كوردستان”.

ووفقا لبرنامج عمل الحزب فانه يتوجب منح الحقوق للكورد كاي مواطن تركي وان يتم ايقاف الحرب التركية في سوريا ، ولكون الكورد في تركيا وسوريا والعراق “اقارب” يتوجب تحسين العلاقات مع اقليم كوردستان.

وكان اوغلو يشغل منصب رئيس وزراء تركيا الاسبق وبعدها وبسبب خلافاته السياسية مع حزب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان انفصل عنه من عام 2014 وهو يترأس حزبه منذ عام 2016.