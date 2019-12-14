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بزي مدني.. انتشار أمني مكثف في بغداد

ذكر شهود عيان، اليوم السبت، ان منطقة الكرادة في العاصمة بغداد تشهد الان انتشاراً أمنياً مكثفاً.

وقال شهود العيان ان “اغلب التقاطعات في منطقة الكرادة، بالعاصمة بغداد، تشهد الان انتشاراً امنياً مكثفاً، عبر عناصر يرتدون ملابس مدنية”.

وأشاروا الى “قيام هؤلاء بغلق جميع الشوارع الفرعية في منطقة الكرادة”.

ويأتي ذلك، عقب اعلان صالح العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري، منشوراً غامضاً “وداعاً”، وسادت حالة من الإرباك بين صفوف انصاره، كما أثيرت الكثير من التفسيرات من بينها اعتباره أمر انسحاب لـ “القبعات الزرق” من ساحات التظاهر.

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