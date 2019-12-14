(حال المتظاهرين مقابل الخضراء)..(حال المعارضة مقابل صدام).. (الجوكر الامريكي الحل)

بسم الله الرحمن الرحيم

فكونوا على يقين.. :

فحال المتظاهرين..بالتحرير ببغداد.. بوجه (نظام الخضراء)..حال (المعارضة قبل2003 ..مقابل صدام ونظام البعث)..فلو بقى المتظاهرين (الف سنة ضوئية) لن تسقط نظام المنطقة الخضراء الفاسدة .. وسيبقى المتظاهرين والمتظاهرات.. يقمعون.. ويخطفون ويغتصبون ويصكون..ويعذبون.. على يد مليشيات الخضراء..الموالية لايران..بدون بواكي عليهم.

فالقصد من كلامي:

اذا لم تتدخل امريكا .. عسكريا.. للاطاحة بالنظام السياسي الفاسد الحالي وضرب مليشيات ايران الذين فقدوا شعبيتهم بين الشارع الشيعي العربي (بحيث يسهل اليوم على امريكا كنسهم).. (لن يسقط نظام الخضراء ولو بعد 10 الاف سنة ضوئية)..

واعلموا:

لا روسيا ولا الصين حلفاء ايران، سوف يدعمون حريتكم من نظام الفساد القابع بالخضراء .. والمحمي بالمليشيات الدموية ..والمؤسسة المعممة الوصولية.. ولا الاتحاد الاوربي الذي يقيم خطوط اتصال مع النظام الايراني، سوف يدعم التظاهرات لاسقاط نظام الخضراء.. وفقط امريكا هي الجوكر الذي يجب ان يراهن عليه .. من قبل عقلاء التظاهرات.. بفتح قنوات اتصال مع واشنطن.. لطمئنة امريكا من التظاهرات.. لتحقيق مصالح مشتركة.. فاي تغيير لا بد من دعم قوى عظمى له.. لينجح ويحقق اهدافه.. ولمنع اي جهات دولية واقليمية من اجتياح العراق لدعم اللانظام الحاكم اليوم بالعراق بفساده.

بالمحصلة:

(هل سوف تبقون بساحة التحرير كمتظاهرين.. ويبقى الفاسدين متحصنين بالخضراء يعقدون صفقاتهم ويكتبون ما يشاءون خداعا من تعديلات قانون الانتخابات والمفوضية.. الخ).. اليس الوضع يحتاج لجوكر.. فكما المعارضة السابقة لصدام بقت بايران لـ 35 سنة.. ولم تسقط النظام البعثي.. ولكن الجوكر الامريكي غير المعادلة عام 2003.. كذلك اليوم بقاء المتظاهرين مقابل الخضراء.. لن يغير اي معادلة.. ولا بد من كسب الجوكر الامريكي هذه المرة بذكاء لجانب المتظاهرين لاسقاط النظام الفاسد بالخضراء الموالي لايران..

الجوكر الامريكي ..هو خيار المتظاهرين .. لترجيح كفتهم على مخالب النظام السياسي الفاسد..بالخضراء ..فمخاوف الشارع الشيعي بالعراق من ان القتل يستمر بالمتظاهرين بدون اي ردع للنظام الفاسد كما في زمن صدام يقمع بالعراقيين بدون رادع..فالجوكر الامريكي هو الحل كما في 2003..بما ان المتظاهرين لم يحددون الالية للتخلص من ايران.. وايران تتحصن بالخضراء التي تتجنبون اقتحامها.. (فايران اعلنت انتصارها على العالم بوصول الرئاسات الثلاث التي تحكم العراق اليوم فسادا)..

علما .. المتظاهرين الشيعة العرب صرخوا (نريد وطن).. وليس (نريد السستاني):

فادخال عنوان المرجعية بالتظاهرات.. (قلل زخم التظاهرات).. بشكل قلل من شان المتظاهرين.. وسحب البساط من المتظاهرين (باسقاط عادل عبد المهدي).. واوجد (طوق انقاذ لعادل عبد المهدي)..ليخرج عادل عبد المهدي بعد مجازره ضد المتظاهرين قائلا (بانه استقال تلبية لامر المرجعية) بشكل اهان دماء المتظاهرين وعذاباتهم.. ومنح المرجعية (مرة اخرى) دورا.. في وقت كل رؤساء الوزراء وصلوا (بمباركة المرجعية نفسها) وكل (المصائب حصلت (بخيمة المرجعية نفسها)..

ونذكر:

بانتفاضة تشرين 2019.. وانتفاضة اذار 1919.. (لهما اوجه تشابه.. واخرى اختلاف .. ):

اولا:

انتفاضة تشرين 2019 بوسط وجنوب العراق.. ثورة للشيعة العرب ضد (نظام سياسي فاسد محسوب شيعيا).

انتفاضة اذار.. 1991 ثورة للشيعة العرب.. (ضد نظام سياسي سني دكتاتوري).

ثانيا:

– انتفاضة تشرين 2019.. ثورة سلمية قمعت بوحشية ضحايها 20 الف شهيد وجريح ومخطوف ومغتصب ومفقود.. على يد جلاوزة النظام السياسي الفاسد الحالي

– انتفاضة اذار 1991.. ثورة مسلحة ضد نظام قمعي ايضا دكتاتورية

ثالثا:

– انتفاضة تشرين 2019.. ثار بها الشيعة العرب بوسط وجنوب العراق.. ولم يخرج معهم لا الاكراد ولا السنة ..

– انتفاضة اذار 1991.. ثار بها الشيعة العرب بوسط وجنوب العراق .. مع الاكراد.. ضد النظام القمعي البعثي (ولم يخرج السنة العرب الذين اطلق صدام على محافظاتهم المحافظات البيضاء).

رابعا:

– انتفاضة تشرين 2019.. ضد الفساد والمليشيات الدموية وقمعها الوحشي للمتظاهرين

– انتفاضة اذار 1991.. انتفاضة ضد الدكتاتورية الدموية..

من ذلك:

(يجب..حصر تظاهرات الاحرار..بساحات محددة).. (لعزل تجمعات القطيع.. من الصدريين):

فلست انا من يريد ان اعزلهم.. هم من يريدون عزل انفسهم وحتى هم معنا

لبسوا القبعات الزرق.. نقلوا صراعاتهم الداخلية لداخل التظاهرات .. كما في العمارة وهجومهم على مقر العصائب ومجزرة العلياوي..وما جرى من وضع صور الصدر الثاني ومقتدى .. ونشر اتباعهم وسيطرتهم على المداخل.. وفور سيطرتهم الكاملة عليها.. مررت مجازر الوثبة والسنك والخلاني..ودج المتظاهرين بالسكاكين.. الخ..

ونذكر باننا.. (اول من طالبنا ..بعدم مشاركة الصدريين والسنة والاكراد والبعثية) بالتظاهرات.:

واكدنا اذا اراد الصدريين الدخول بالتظاهرات..(فليختارون مكان بعيدا عن ساحة التحرير).. ليميزون انفسهم بعيدا عن المتظاهرين.. حتى لا ينفر الشارع الشيعي العربي من التظاهرات التي يحضرها الصدريين ..ولكن هذا لم يحصل مع الاسف..فمنذ ان دخل التيار الصدري للتظاهرات.. (نقلونا لصراعاتهم الداخلية..فحصلت مجزرة العمارة .. بمكتب العصائب “العلياوي)..وحصلت عمليات دج بالسكاكين للمتظاهرين وجريمة الوثبة..الخ

(فنعم..دفاعا عن امريكا) (اللهم صلي على امريكا وال امريكا في العالمين..انك حميد مجيد)..

1. اذا انت تعارض (التحرير عام 2003) باسقاط الطاغية صدام.. فما كان سبيلكم لاسقاط صدام غير (القوة العسكرية الامريكية المباركة)؟

2. 35 سنة (معارضة محسوبة شيعيا تقيم في ايران).. ولم يسقط صدام.. ولا البعث.. (ولكن مجرد تقارب بين شيعة وامريكا..سقط موروث 1400 سنة من حكم السنة على رقاب الشيعة عاتم 2003)..

3. اتخوف بان المتظاهرين بالتحرير حالهم اليوم 2019.. حال المعارضة العراقية بالخارج بزمن صدام.. (رفضوا الدعم الامريكي لاسقاط صدام..وتبنى الشيوعيين والاسلاميين شعارات معادية لامريكا).. فبقى صدام البعث وطغيانهم..(ولكن لمجرد موافقة بعضهم للتدخل الامريكي سقط الجدار المرعب المتمثل بصدام كاوراق الخريف).. عام 2003..

4. الاكراد تبنوا مشروعا (يمدون رجليهم على كد غطاهم) بعد 1991.. فدعمهم المجتمع الدولي واستقل الاكراد بعيدا عن الطاغيةصدام.. (ولكن مع الاسف الشيعة العرب لم يتبنون مشروعا بكد غطاهم بوسط وجنوب العراق).. وبدل ذلك هيمنت عليهم قوى غريبة عنهم (التبعية الايرانية من احزاب شيعة ماما طهران المعارضة).. تحت عنوان ولاية السفيه التي تميع الحدود ورفعوا شعارات العداء ضد امريكا.. ليبقى حكم الطغاة 35 سنة.. فامريكا غير مستعدة كاي دولة بالعام بالتاريخ ان تدعم انتفاضة اي شعب يرفعون شعارات العداء لها..

ونبين بان (المتظاهرين.. احرار).. و(الحشد.. قطيع عبيد.. سرقتهم ايران.. وجعلتهم جلاوزة)

فالمتظاهرين غيرتهم حركتهم للتظاهر والخروج ضد الفساد والطغيان الحاكم بالعراق.. ولم ينتظرون فتوى تصدر ضد الفساد.. عكس (الذين خرجوا ضد داعش بسبب فتوى) اي لم تحركهم غيرتهم على اعراضهم واموالهم ودماءهم وارضهم. . بل حركتهم الفتوى.. بخزي ما قبله ولا بعد خزي.. علما كثير من المتطوعين الكفائيين الذين لبوا نداء المرجعية الايرانية.. ادركوا بان قيادات المليشيات فاسدين واثروا من المال الحرام.. واصبح الحشد مسروقا من قبل ايران.. ومجرد جلاوزه لحماية النظام السياسي الفاسد الخائن القابع بالخضراء والموالين بكل عمالة لايران.. فهذا ليس تقليل من شان المتطوعين الكفائيين ولكن توضيح حقيقة (علما المرتزقة التابعين لمليشيات ولي الفقيه الايراني التي شكلت قبل الفتوى بسنوات طويلة) فهؤلاء تحركهم بدع والعمالة والارتزاق.. فهم بكل وضوح خونة ويجب اخضاعهم لتهمة الخيانة العظمى والتخابر مع جهات اجنبية..

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واخير يتأكد للشيعة العرب..بمنطقة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا واخير يتأكد لشيعة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

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1. تريدون القضاء على السياسيين الخاويين الحاليين..ولكن لم تعطونا البديل عنهم

2. تريدون القضاء على نظام الخضراء الحاكم بالعراق.. ولكن لم تعطونا البديل عن هذا النظام الفاسد الارعن

3. تريدون القضاء على دستور الفتنة الحالي للعراق..ولكن لم تكتبون لنا دستور بديل عنه

4. تريدون الحرية والابتعاد عن الصنمية..وانتم اندس بينكم من يرفع صور الاصنام المعممة كصور الصدر الثاني ومقتدى ابنه اللبنانيي الاصل

5. تريدون استعادة الاموال المهولة المسروقة من العراق.. ولكن لم تعطونا كيف السبيل لذلك؟ ولماذا لم تدعون لمحكمة دولية كمحكمة لاهاي لمحاكمة النازية بالقرن الماضي ولكن هذه المرة تعقد لمحاكمة اركان الفساد بالعراق وتتخصص باستعادة الاموال لحساب دولي لاعمار العراق؟

6. تريدون وطن .. وترفعون شعارات العراقية.. ولكن لا الاكراد بكوردستان ولا السنة العرب بالمثلث الغربي خرج منهم من خرج يتظاهر معكم..

7. تريدون التخلص من ايران.. وايران تتحصن بالخضراء التي تتجنبون اقتحامها.. (فايران اعلنت انتصارها على العالم بوصول الرئاسات الثلاث التي تحكم العراق اليوم فسادا)..

فلماذا لا تدعون لوطنكم الحقيقي الذي تتظاهرون فيه ..(بوسط وجنوب الرافدين).. لماذا لا تدعون لنظام رئاسي فدرالي بثلاث اقاليم لنكون واقعيين جميعا..لماذا لا تدعون لجعل مدينة النجف دولة كالفتيكان لنتخلص من وصاية المرجعية العجمية واللبنانية على رقاب الشيعة العرب سياسيا وماليا. . فاليس (وسط وجنوب العراق) تاريخيا هو ..وطن سومر التاريخي..(ارض الشيعة العرب)..

ثم الدعوة.. الى .. السلمية من قبل المتظاهرين.. لماذا؟

1. عدم امتلاكهم مشروع سياسي وقيادات بديلة عن (المنطقة الخضراء)..

2. خوفا من استغلال الصدر عبر اتباعه من دخول الخضراء وهم لديهم (قيادات وبديل) .. فيفرغون التظاهرات من فحواها (دخلنا الخضراء ثم بعد ذلك ماذا)؟

3. الوقوع بفخ المليشيات والاحزاب الفاسدة (التي تريد جر الشيعة بالعراق لحرب اهلية).. وقمع المتظاهرين.. وهذا يخدم ايران والنظام السياسي الفاسد..

4. شعور المتظاهرين بان المرحلة لم تنضج.. لدخول الخضراء حاليا..

هذا بعض من فيض..

فالدخول للخضراء فخ..(اتفق مع ذلك)؟؟ ولكن سؤال: ..وكل المصائب وراء لكن:

من يريد المتظاهرين ان يحققون لهم اهدافهم؟؟ هل الطرف المقابل بالخضراء؟

1. يريدون من الفاسد ان يحارب الفساد؟

2. يريدون من المليشياتي ان يحل نفسه؟

3. يريدون من العميل لايران.. ان يتخلى عن عمالته ويسلم نفسه للمحاكم بتهمة الخيانة العظمى؟

4. يريدون من السياسي الفاشل..ان يعتزل السياسية وهو اليوم يتربع على المليارات والمناصب العليا؟

5. يريدون من البرلماني.. ان يتخلى عن رواتبه الخرافية ومخصصاته وقطع اراضيه؟

6. يريدون من اهل رفحاء.. ان يتخلون عن مغانهم برواتبهم المهولة الحرام؟

7. الخ الخ الخ؟

واليس السبب لعدم (بروز مشروع سياسي) للمتظاهرين لحد الان ..:

(لوجود قوى خلف المتظاهرين متناقضة..و لكل منها مشروعها السياسية وقياداتها).. فما يؤخر الانقضاض على الخضراء…. هو كل منها يريد تهيئة قيادته واستغلال الفرصة المناسبة له.. لتحرك ليهيمن هو على السلطة مستقبلا؟فالصدريين معروفين بصنميتهم لمقتدى الصدر

اتباع المرجعيات كل منهم لديه مرجعيته التي يعتبرها الحق والاخرى باطل

الشيوعيين يعتبرون اديولوجيتهم هي الحق ويستحقرون اصحاب الاديان والاديولوجيات السياسية الاخرى..

وهناك بعثيين لديهم مشروعهم وقياداتهم ايضا..الخ الخ الخ.

اما العموم الاغلب من المتظاهرين فهم الشرفاء من العاطلين عن العمل والفقراء وخريجي الجامعات والطلاب الجامعيين والمدارس..الخ من الشرائح الشريفة التي تريد قوى الركوب عليهم.. للوصول للسلطة.. وتصفية حساباتها مع خصومها..

فللعموم الاغلب من الشيعة العرب المتظاهرين الطامحين للحرية والرفاهية والاعمار.. بان يفكرون منذ اليوم بمشروع سياسي يسحب البساط من اصحاب المشاريع السياسية الاخرى..وان لايسمحون لاحد بركوب تظاهراتهم..

وللمتظاهرين.. انتبهوا:

قالوا مشكلتكم (الدكتاتورية).. سقط صدام.. (فجاءنا الفساد)؟

قالوا مشكلتكم ثقافة القائد الاوحد.. (سقط صدام.. فجاءنا عشرات تم فرضهم علينا قسرا كقائد اوحد.. مقتدى للجنة جسر.. السستاني خيمة لكل العراقيين.. الخزعلي الشيخ الامين..الخ)؟ وما هم الا رموز للطغيان والفساد والدموية.. والخراب السياسي بالعراق اليوم..

قالوا مشكتلكم (البعث).. سقط البعث (فجاءنا الدعوة والمجلس وبدر والتيار الصدري والكتائب والنجباء والعصائب.. الخ) من احزاب مليشيات دموية فاسدة ما انزل الله بها من سلطان..

قالوا مشكلتكم (حكم السنة).. سقط حكم السنة.. (فجاءنا حكم شيعة ماما طهران..الولائيين والصدريين).. فنشرواا لتعاسة ايضا..

قالوا مشكلتكم (القاعدة والزرقاوي).. هزمت القاعدة وقتلت الزرقاي.. فجاءنا داعش والبغدادي؟.. قالوا بعد داعش ..(العراق قمرة وربيع)؟؟ هزمت داعش..(فاستمر العراق ظلام وفساد ودمار .. دموية وتظاهرات تقمع بوحشية)؟..الخ الخ الخ..واليوم نسالكم ايه المتظاهرين..ما هو بديلكم عن النظام السياسي الفاسد الحالي.. وكيف تضمنون بعدم تكرار الماضي..وكيف تضمنون بانكم لن تكونون بتعاسة اوا تعس من الموجودين اليوم؟

واسالكم بالله عليكم.. بس اعرف هذا الشعب اللي يريد شخصية وطنية وينه؟

1. يعني الكوردية ما هي نظرته للشخصية الوطنية؟؟ (هو الشخص الوطني الكوردي الساعي لقيام دولة كوردية كوطن قومي للاكراد)؟

2. السني العربي الشخصية الوطنية بنظره (هو الشخص الوطني السني الساعي لعودة حكم السنة والغاء اجتثاث البعث والمحكمة الجنائية.. وربط العراق بالمحيط العربي السني الاقليمي)..

3. الولائي المحسوب شيعيا.. الموالي لايران.. (الشخصية الوطنية لديه.. هو الساعي لربط العراق مع ايران لقيام الجمهورية الاسلامية الايرانية الكبرى).. والعراق مجرد محافظة ايرانية بالنسبة له؟

4. (مقلدي المرجعيات).. (الشخصية الوطنية لديهم هو من يعتبر المرجع الخاص به اجب الطاعة.. والمال مجهول المالك.. ويفعل به مرجعه ما يشاء)؟؟

5. الاسلاميين السنة.. وطنهم (دولة الخلافة الاسلامية الكبرى).. والعراق مجرد ولاية تابعة لهذه الدولة الخرافية..

6. القوميين العرب.. وطنهم هو الوطن الوهمي العربي باديولوجياتهم الصفراء.. والعراق مجرد (اقليم، قُطر) تابع لهذا الوطن الخارجي.. ذي النزعة السنية بحكم غالبية الاجانب من العرب الغير عراقيين سنة..

7. وهلم جر..

ويقولون (خلي يحكم العراق مسيحي)؟ فنسال هل مشكلت العراق من يحكمه شيعي لو سني؟؟

فوفق ذلك نطالب باستيراد ..تجربة لبنان..بميشل عون المسيحي.. الذي الشعب اللبناني بكل اطيافه يثور عليه)؟؟ فمشكلة العراق ليس من يحكمه مسيحي لو سني لو شيعي لو يزيدي لو صابئي لو مسلم لو كوردي لو عربي..لو شيوعي لو قومي لو اسلامي..الخ..مشكلة العراق نوع نظام الحكم الذي يحكمه ..بالاصرار على المركزية رغم فشلها..الاصرار على عراق واحد مركظزي رغم المذابح التي جرت بظل المركزية والواحدة.. فلا حل الا الاقاليم الفدرالية الثلاث .. وجعل النظام رئاسي فدرالي..بداية الحل تكون عبر ذلك..

ونحذر من الطابور الخامس ..بين االتظاهرات بوسط وجنوب الرافدين:

فكم طابور بالتظاهرات؟؟ تعمل وراء الكواليس؟

الصدريين.. البعثية.. الشيوعيين.. اتباع المرجعيات المتنافرة.. .. الخ.. وكل هؤلاء خلف المتظاهرين الاحرار الغير مؤدلجين الذين هم مادة الثورة.. لكن هناك من يريد الصعود على اكتافهم وسرقة الانتفاضة منهم..

علما (مصطلح الطابور الخامس).. جاء من .. الجنرال اميليو مولا أحد جنرالات وقادة الحرب التابعة للقوات الوطنية؛ أول من استخدم المصطلح آنذاك…يرجع سبب ظهوره إلى أن الجنرال مولا وأثناء زحف قواته المتكونة من أربعة طوابير إلى مدينة مدريد (عاصمة إسبانيا الحالية)، قال ان هنالك طابورا خامسا يعمل لمصلحة جيش فرانكو ضد الحكومة الجمهورية وهي ذات ميول يسارية وماركسية ملمحاً إلى وجود خونة وجواسيس يعملون ضده.أصبح هذا اللقب منذ ذلك الحين رمزاً للجواسيس والخونة والأشخاص الذين يعملون ضد مجموعة ما، وقد يتم استخدامه من قبل القوات التابعة للحكومة ويعنون به الثوار، وهذا غالبا ما يحدث رغم ان الطرف الاخر يستخدمه أيضاً.

ونحذر..(منح مقتدى الصدر.. رتبة.. اية الله العظمى).. (تسفية للمرجعية وتسقيط لمكانتها):

(فمنح مقتدى الصدر..رتبة اية الله العظمى).. (اخطر على الشيعة من القنبلة النووية)..

حيث وردت الانباء بان مقتدى الصدر يدرس بحوث الخارج في حوزة موالية لولايةالفقيه الايرانية للخامنئي على يد (جعفر سبحاني).. الموالي لولاية الفقيه الايرانية..وهو ايراني.. ولا ننسى ابيه الصدر الثاني دعى لاتباع موالي لايران ايضا (كاظم طبيب زادة الحائري) الايراني من بعده.. لتسقط اكذوبة (بان الصدر الثاني كان يريد المرجعية عربية)… فكلهم يدورون حول الولاء لايران…

فلماذا ايران تريد منح مقتدى الصدر (المشكوك حتى بصلاحياته العقلية).. (لقب اية الله العظمى)؟؟ مع تصاعد المعلومات عن (وفاة السستاني منذ سنوات)؟؟ وعدم وجود (خلف له مقبول شيعيا بالعراق والعالم)؟وبنفس الوقت (غالبية الشيعة بالعراق يدركون حقيقة مقتدى الصدر الركيكة المتضعضعة نفسيا وعقليا ولغويا) ودورها بالفساد بالمشاركة بالعملية السياسيةمنذ سنوات .. وجنيه ثمار ماليةهائلة هو وقائمه السياسية.. وكذلك تورطه بالدماء البريئة ..كما في قتل عبد المجيد الخوئي ابن المرجع الاعلى السابق ابو القاسم الخوئي؟

وللمتظاهرين.. اعلموا: الانتصار هو بفضل دماء ابناءالشيعة العرب بوسط وجنوب العراق.. :

جريمة ان ينسب لعناوين ما انزال الله بها من سلطان كالحشد او فتوى او دولة اجنبية مهما كانت.. او للقذر سليماني او خامنئي الايرانيين..تنسيب الانتصار (للحشد) على داعش.. هدفه (سرقة جهود ابناء الشيعة العرب بقتال داعش).. لركوب ايران وحثالاتها للانتصار..

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واخير يتأكد للشيعة العرب..بمنطقة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا واخير يتأكد لشيعة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

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سجاد تقي كاظم