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دماء زكية ثمناً للحرية ، ولكن !!

مما لا يختلف عليه إثنان ، أن لكل شيء ثمن ، فلو أردت الحصول على

مستقبلاً أفضل عليك الدراسة وسهر الليالي والمواضبة على التحصيل العلمي

وإذا أردت أن تكون رياضياً مرموقاً فعليك بالتمارين الرياضية تحت إشراف

مدرب له دراية ، وإذا اردت أن تكون ربّ عائلة تحبها وتضحي بالغالي والنفيس

من أجلها ، فعليك رعايتها وتذليل صعابها وأخذ بيدها وتربيتها لكي يتسنى لها

الوصول إلى مبتغاها ، كما قال الشاعر احمد شوقي : وما نيل المطالب بالتمني

ولكن تؤخذ الدنيا غلابا ،وما إستعصى على قوم منال إذا الإقدام كان لهم ركابا

وإذا نشدت الحرية ، فللحرية ثمناً ، واحياناً تسيل الدماء زكية على مذبحها ،

كما يفعل التواقون للحرية عموماً و العراقيون خصوصاً في هذه الأيام العصيبة

فإستشهد أكثر من أربعمائة وجرح عشرات الالاف ، ولا تزال الدوامة مستمرة

لا الحكومة ترى حلاً ، ولا المنتفضون يتخلون عن مطاليبهم التي نجحت بإستقالة

رئيس الوزراء ، ولكن لا زالت المشكلة قائمة ، فأين يكمن الحل ؟

بعد سقوط صدام ولحد الآن ولأكثر من ستة عشر عاماً والوضع يسير من سيء

إلى اسوأ ، وكما يقول الأخوة السوريون ، (إرضى بالملعون لا يجيك الألعن منه )

والناس تترحم على صدام السيء ، لأن الوضع الحالي أسوأ بمراحل .

والحل هو ما نطقت به الألسن الحرة ،( إيران بره بره والعراق حرة حرة ) فهل

تتكاتف الجهود بالفعل لا بالقول ، وتخرج من تحت طائلة الهيمنة الإيرانية ؟

وفي الآونة الأخيرة بدأت حملة لإغتيال قادة المتظاهرين بكواتم الصوت ، ونعتقد

أن إيران وراء هذه الإغتيالات ، لأنها المستفيدة من إخماد أصوات المناضلين

الوطنيين ، كما فعلت بعد سقوط صدام بقتل المئات من أصحاب الكفاءات والقادة

والطيارين العراقيين إنتقاماً ، فإيران لم تنسى حرب الثمان سنوات ولا تزال تنتقم

فقد إستولت على الطائرات الحربية العراقية الفارة إليها في حرب الكويت وعددها

أكثر من مائة وعشرين طائرة ، وتصدر للعراق بضاعتها الفاسدة بالميليارات وهي

المستفيدة بواسطة أذرعها من ميليشيات الحشد الشعبي . ولكن ! ليس العتب على

إيران بل كل العتب على الذي يأكل من خيرات العراق من العراقيين وولاؤه

للخارج ، وهذا هو مربط الفرس كما يقال ، فمتى ما تمّ الخلاص من الخونة ، يكون

العراق بالف خير ، والله المعين للخروج من هذه الشّدة باقل الخسائر ، فالحكومة

فاسدة ، والمحاصصة والطائفية نخرت العمود الفقري للتلاحم والوحدة العراقية

وليس لنا خلاص إلا بالخلاص منها ، فهل نفعل ؟ كلنا أمل ورجاء !

منصور سناطي

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