رئيس برلمان اقليم كوردستان تحذر من نضوب النفط وتلاشيه

تطرقت رئيسة برلمان كوردستان ريواز فائق، اليوم السبت، الى الاعتماد التام على القطاع النفطي في وقت سيأتي فيه ان ينضب النفط ويتلاشى هذا القطاع، مشددة على وجوب تقوية قطاعات السياحة والزراعة والصناعة والتجارة

وجاءت تصريحات فايق خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم السبت، واعلنت فيه ان اقرار مشروع قانون حماية المنتوج الحلي واحد من الستراتيجيات هذه الدورة من عمر البرلمان الكوردستاني، منوهة الى ان اية محاولة لحماية المنتوج المحلي سيلاقي الدعم الكامل من البرلمان.

واشارت فائق الى ان حماية المنتج المحلي لها علاقة بالامن القومي والاقتصادي وبقاء الكيان الكوردي، مضيفة ان له علاقة ايضا بامكانية اقتصادية بعيدا عن النفط.

وتطرقت فايق الى ان بالامكان تنمية القطاعات الاخرى مثل الزراعة والصناعة والتجارة والسياحة وتقويتها.

واوضحت ان الاعتماد التام على القطاع النفطي يعني انه سياتي يوم سينضب فيه الثروة ويتبدد فيه هذا القطاع او ستخفض فيه اسعاره كما حصل عام 2014.