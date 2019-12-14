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سفارة العراق في انقرة: آلاف العوائل المشردة في تركيا وسوريا تعود لأرض الوطن

اعلن السفير العراقي لدى تركيا حسن الجنابي يوم السبت ان آلاف العوائل العراقية “المشردة” ستعود الى ارض الوطن.

وقال الجنابي في بيان اليوم ان “آلاف العوائل العراقية التي كانت مشردة تعود الى الوطن بصورة منتظمة ومنظمة”.

واضاف ان السفارة والقنصليات العامة تقوم بواجبها بتوفير شروط كريمة للعودة”.

من جانبها قالت القنصلية العامة في غازي عنتاب في بيان اليوم انها قامت “بإصدار جوازات مرور للاجئين العراقيين الراغبين بالعودة الطوعية المجانية للمتواجدين في مخيمات اكدة في مدينة إعزاز السورية مرورا بتركيا ومن ثم إلى العراق بالتعاون مع سفارتنا في أنقرة بتاريخ 2019/12/13”.

وكانت الحكومة العراقية قد اطلقت برنامج العودة الطوعية من تركيا وتكفلت اجور النقل الى البلاد.

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