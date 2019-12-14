سيادة المطران عطا الله حنا : ” ان السلطات الاحتلالية الغاشمة وحلفائها انما يعملون ليلا ونهارا من اجل تصفية القضية الفلسطينية “

القدس – استقبل سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم وفدا اكاديميا امريكيا حيث اطلعهم على حقيقة ما يجري في مدينة القدس بشكل خاص وفي الاراضي الفلسطينية بشكل عام من انتهاكات وممارسات اسرائيلية عنصرية تستهدف شعبنا الفلسطيني كما وطبيعة منظومة الابرتهايد التي يفرضها الاحتلال على شعبنا وقدم سيادته للوفد شرحا وافيا حول الرواية الفلسطينية والنضال الفلسطيني العادل من اجل الحرية والاستقلال واستعادة الحقوق السليبة في مواجهة السياسات العنصرية الاحتلالية .

ان السلطات الاحتلالية الغاشمة تسعى لتدمير وتصفية القضية الفلسطينية وتعمل ليلا ونهارا على نسف امكانية اقامة دولة فلسطينية وكسب مزيد من الوقت لمصادرة المزيد من الاراضي وبناء المزيد من المستوطنات لفرض امر واقع جديد على الارض يمنع اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة .

اما في قطاع غزة فشعبنا الفلسطيني يعاني معاناة شديدة جراء الحصار الجائر المفروض عليه والذي ادى الى هدم جميع مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية في القطاع الحبيب مشيرا الى معاناة المواطن الفلسطيني جراء البطالة والفقر وشح المياه ونقص المواد .

واكد سيادته بأن الشعب الفلسطيني يمارس حقه الذي كفله له النظام الدولي في النضال والكفاح من اجل الحرية والاستقلال كباقي شعوب العالم .

رافق سيادته الوفد في جولة داخل البلدة القديمة من القدس حيث وضعهم في صورة ما يحدث في مدينتنا المقدسة كما واجاب على عدد من الاسئلة والاستفسارات .