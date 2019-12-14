طالباني: مشروع الاصلاح مكسب للجميع وندعو البرلمان للتصويت عليه

اكد قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان، ان التصويت على مشروع قانون اصلاحات الرواتب والتقاعد والمخصصات هو مكسب للجميع.

وقال طالباني في بيان ان هذا المشروع يعود الى التشكيلة الوزارية الثامنة لحكومة اقليم كوردستان، موضحا ان مناقشات مستفيضة تمت قبل اقراره بالاغلبية.

واضاف ان مشروع قانون الاصلاحات ليس مكسبا شخصيا لاي احد او جهة، داعيا برلمان كوردستان الى التصويت على المشروع في اقرب وقت ممكن من اجل المصلحة العامة.