قناة أميركية تكشف عن دخول آليات عسكرية ايرانية الى العراق

أكد مصدر في وزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت، صحة الفيديو الذي يوثق دخول آليات عسكرية من إيران إلى العراق عبر معبر زرباطية.

وتظهر اللقطات شاحنات ضخمة وهي تنقل على متنها مدرعات ومركبات عسكرية خلال ليل 12 ديسمبر الجاري، حسب ما يقول أحد الأشخاص في الفيديو.

وأكد ضابط في الداخلية العراقية لقناة الحرة الامريكية، صحة الفيديو، وقال إنه التقط في معبر زرباطية الحدودي مع إيران، حيث نقلت الشاحنات دبابات ومدرعات من الأراضي الإيرانية إلى العراق.

ورداً على سؤال بشأن سبب اختيار هذا المعبر الواقع في محافظة واسط جنوب شرقي بغداد، قال المصدر نفسه إن ذلك يعود لقربه من “العاصمة والمناطق الجنوبية حيث تنتشر معسكرات للحرس الثوري الإيراني”.

وتأتي هذه المعلومات بعد أيام من تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأميركية يشير إلى أن إيران استغلت “فوضى الاحتجاجات” لتقوم سرا ببناء ترسانة من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى في العراق، بهدف “الترهيب” وتأكيد قوتها.