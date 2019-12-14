لفتة إنسانية من لاعبي منتخب العراق تجاه أحد ضحايا التظاهرات

قام لاعبا منتخب العراق لكرة القدم علاء عباس والحارس جلال حسن بلفتة إنسانية مميزة، تجاه أحد ضحايا قمع الاحتجاجات والتظاهرات التي تشهدها البلاد منذ عدة أشهر.

وزار قائد منتخب العراق جلال حسن بيت عمر السعدون في محافظة الناصرية، وقام بإهداء قميصه الخاص وقميص زميله علاء عباس إلى عائلة السعدون في لفتة إنسانية.

ونشر حارس منتخب العراق صور زيارته إلى عائلة الشهيد عبر صفحته الرسمية في إنستغرام، وكتب عليها “أشعر بالتقصير تجاهك يا عمر، مثواك الجنة إن شاء الله.. أنت أكرم منا جميعاً، شكراً لأسرتك على كرم الضيافة، ستبقى عالقاً في قلوبنا، ولك الخلود والرحمة”.

وفارق عمر السعدون، وهو أحد الشباب من محافظة الناصرية، الحياة خلال المظاهرات الجارية حتى الآن في بغداد وغالبية المحافظات الجنوبية، وجاءت الحادثة بعد مباراة قطر والعراق في افتتاح “خليجي 24″، والتي انتهت بفوز “أسود الرافدين” بهدفين لواحد.

وكان الشاب عمر السعدون يكيل المديح كثيراً للحارس جلال حسن والمهاجم علاء عباس عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكان يطلق لقب “الأباتشي” على هداف فريق الزوراء، الذي كان قد رفض الاحتفال وذهب لقراءة سورة الفاتحة على شهداء العراق، بعد أن هزّ شباك منتخب الإمارات.