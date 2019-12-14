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محافظتان تعطلان الدوام الرسمي يومين لهذا السبب

اعلن نائب محافظ ذي قار “ابا ذر” العمر، عن تعطيل الدوام الرسمي ليومي الاحد والاثنين في الدوائر الحكومية ماعدا الخدمية والأمنية والمصارف.

واوضح العمر في بيان اليوم السبت ان تعطيل الدوام الرسمي لمدة يومين “حدادا على أرواح الشهداء من ابناء المحافظة في قاطع سامراء”.

الى ذلك اعلنت محافظة ميسان تعطل الدوام الرسمي يومي الاحد والاثنين للسبب ذاته.

وقتل 11 عنصرا من اللواء “313” في الحشد الشعبي بهجومين متزامنين شنه تنظيم داعش في مدينة سامراء التي تضم مرقدي الامامين علي الهادي والحسن العسكري وهما الامان العاشر والحادي عشر لدى الشيعة.

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